Adobe Creative Cloud, oltre 20 software scontati del 40%

Tutti gli illustratori, i grafici e i content creator conoscono Adobe Creative Cloud: la suite sviluppata dall’omonima azienda statunitense che include oltre venti software – Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat, tanto per citarne alcuni – e migliaia di font e risorse gratuite, oltre ad un comodo spazio di archiviazione da 100 GB di spazio. Buone notizie per chi non ha ancora acquistato il servizio, poiché grazie alla promozione in corso Adobe Creative Cloud è in sconto del 40%, ossia 36,59 euro al mese per il primo anno di abbonamento.

Adobe Creative Cloud, oltre a Photoshop c’è di più

Come abbiamo anticipato, sono più di venti i software inclusi nella suite, che spaziano dall’illustrazione alla grafica, dal fotoritocco al video making fino allo sviluppo web. Insomma: ce n’è proprio per tutti i gusti (creativi). Tra i programmi inclusi ci sono anche alcuni nomi importanti, che acquistati singolarmente costerebbero sicuramente di più. Ecco i cinque più famosi a cui avrai accesso sottoscrivendo l’abbonamento ad Adobe Creative Cloud.

Photoshop – Programma di editing fotografico per eccellenza, utilizzato da tutti i migliori fotografi e grafici. Photoshop ti permette di elaborare, creare e modificare immagini, realizzare grafiche e progetti artistici per social media o il mondo del web.

Altri nomi noti inclusi nella suite Adobe Creative Cloud sono Adobe Acrobat Pro, After Effects, Lightroom, Animator, Media Encore e Acrobat Reader. I software, però, non sono tutto. Sottoscrivendo un abbonamento avrai accesso anche a tantissime altre (utilissime) risorse aggiuntive: migliaia di Adobe Font, intere gallerie di immagini, video, clip audio e contenuti 3D in alta qualità, Librerie Creative Cloud per portare sempre con sé le proprie impostazioni di lavoro, 100 GB di spazio di archiviazione e Adobe Portfolio, un tool che permette di creare fino a cinque siti web con hosting gratuito.

Una suite ottima per tutti i creativi che vogliono ottenere il massimo dal proprio lavoro e utilizzare i migliori software del settore, risparmiando ben il 40% sul prezzo originale. Grazie alla promozione attualmente in corso, sottoscrivendo un abbonamento annuale il prezzo sarà di soli 36,59 euro al mese anziché 60,99 per il primo anno.

