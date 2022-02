Adobe Creative Cloud, oltre il 45% di sconto per studenti e docenti

Sei uno studente oppure un docente e vorresti sottoscrivere un abbonamento con Adobe Creative Cloud? Questa è l’occasione giusta per farlo. Grazie alla promozione in corso, infatti, la suite è in offerta a oltre il 45% di sconto, pari a 19,83 euro / mese invece di 36,59 euro / mese (per il primo anno). Acquistare l’abbonamento ad Adobe Creative Cloud è molto più conveniente rispetto all’acquisto singolo: avrai infatti accesso a tutte le applicazioni – più di 20! – fra cui Photoshop, Illustrator e Acrobat Pro, oltre a 100 GB di archiviazione su cloud.

Adobe Creative Cloud: cosa comprende l’abbonamento?

I programmi compresi nel pacchetto sono davvero tantissimi, alcuni più famosi e altri meno. Ecco un elenco dei principali che potrai utilizzare sottoscrivendo un abbonamento:

Adobe Photoshop – Modifica e unisci più immagini per poster, volantini, collage per social media e siti web.

– Modifica e unisci più immagini per poster, volantini, collage per social media e siti web. Acrobat Pro – Crea, commenta, evidenzia, condividi ed esegui tutte le operazioni che vuoi con i tuoi PDF.

– Crea, commenta, evidenzia, condividi ed esegui tutte le operazioni che vuoi con i tuoi PDF. Adobe Illustrator – Crea grafiche e illustrazioni come loghi, infografiche e disegni per t-shirt.

– Crea grafiche e illustrazioni come loghi, infografiche e disegni per t-shirt. Adobe Premiere Pro – Crea video di qualità professionale, come documentari, cortometraggi e molto altro.

– Crea video di qualità professionale, come documentari, cortometraggi e molto altro. InDesign – Progetta layout di stampa e digitali per i volantini, le riviste e gli e-book dell’università.

– Progetta layout di stampa e digitali per i volantini, le riviste e gli e-book dell’università. Lightroom – Modifica e condividi foto ovunque per post social, siti web e blog di associazioni studentesche.

Il vantaggio più esclusivo di Adobe Creative Cloud? La possibilità di utilizzare più dispositivi. Ad esempio, potrai avviare un progetto sullo smartphone e finirlo sul computer di casa, oppure accedere alle tue grafiche e ai tuoi font preferiti da qualsiasi app e condividere così il tuo lavoro ovunque ti trovi. Se sei uno studente oppure un docente approfitta della promozione in corso e risparmia oltre il 45% di sconto sull’acquisto di un abbonamento annuale. Per accedere all’offerta è necessario soddisfare alcuni requisiti, che potrai visualizzare sulla pagina della promo insieme alla libreria digitale completa compresa nell’abbonamento ad Adobe Creative Cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.