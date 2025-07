Adobe Creative Cloud, piano Fotografia: -58% per il Prime Day

È in corso un’offerta a -58% sul codice di attivazione per l’abbonamento annuale al piano Fotografia di Adobe Creative Cloud. Include le versioni complete di Lightroom (desktop e mobile, anche nell’edizione Classic) e di Photoshop (desktop, iPad e iPhone), senza dimenticare 1 TB sul cloud per l’archiviazione dei propri contenuti, così da potervi accedere da tutti i dispositivi e all’occorrenza condividerli facilmente.

Adobe Creative Cloud, piano Fotografia

Sfrutta al massimo il potenziale dell’AI generativa per consentire modifiche rapide e avanzate con strumenti come la rimozione degli oggetti indesiderati, il riempimento e l’espansione, tutti basati sull’intelligenza artificiale di Firefly. È possibile aggiungere effetti ritratto, regolare luce e colore, applicare preset e modificare in modo preciso le singole aree delle immagini oltre a creare grafiche e testi personalizzati. Ci sono 500 crediti mensili per l’AI generativa. Scopri di più e come funziona nella descrizione completa.

Approfitta dello sconto del 58% sul listino Adobe e attiva l’abbonamento annuale al piano Fotografia di Creative Cloud al prezzo minimo storico di soli 121 euro (invece di 291 euro). Il codice digitale per l’attivazione è disponibile per il download immediato, subito dopo aver effettuato l’ordine. Una volta completato l’acquisto, riceverai un link e un codice via email. Accedi con il tuo ID di Adobe o creane uno nuovo, poi inserisci il codice e scarica tutti i programmi e le app con cui desideri lavorare.

Il Prime Day 2025 è ufficialmente entrato nel vivo: iniziato nella giornata di ieri, andrà avanti fino a venerdì 11. Le offerte cambiano di continuo su migliaia di prodotti, in tutte le categorie di amazon. Se non sei ancora iscritto, puoi partecipare attivando la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento Prime.