Experience Forum Live 2020: Adobe e l'e-commerce

L’evento Experience Forum Live 2020 organizzato da Adobe e appena andato in scena ha rappresentato l’occasione per analizzare come digital marketing ed e-commerce costituiscano leve strategiche per la ripartenza delle aziende italiane. Player di rilievo attivi in diversi settori si sono avvicendati presentando best practice e spunti di confronto.

Experience Forum Live 2020: Adobe per le imprese

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C della School of Management del Politecnico di Milano e Netcomm, due milioni di consumatori italiani si sono affidati per la prima volta al digitale effettuando acquisti online dall’inizio dell’anno. Di questi, 1,3 milioni lo hanno fatto in conseguenza all’impatto del lockdown, contribuendo così alla crescita del settore e-commerce quantificata in un +26% ovvero 4,7 miliardi di euro in più rispetto al 2019. Un trend che costituisce un’opportunità concreta per le aziende.

Adobe dal canto suo si inserisce in questa dinamica proponendo soluzioni come quelle legate alle piattaforme Marketo Engage e Commerce Cloud. Attraverso la prima le imprese possono gestire e misurare le campagne marketing facendo leva su IA e Data Analytics, mentre la seconda è destinata a quelle realtà che desiderano migliorare la segmentazione dell’audience, la cura e la gestione dei lead attraverso una migliore comprensione dei clienti e delle loro esigenze. Questo il commento di Federico Tota, Country Manager Adobe Italia.

Siamo orgogliosi di aver creato un’occasione per tutte le imprese di dialogo e di confronto, permettendo di conoscere non solo le nostre soluzioni, ma anche i progetti e le best case di partner e di tutti coloro che con noi hanno preso parte al primo evento virtuale di Adobe per il mondo enterprise. Con questa iniziativa vogliamo dare continuità e voce a tutto l’impegno in termini di innovazione e sviluppo che Adobe investe ogni giorno per far evolvere le proprie soluzioni e introdurre nuove opportunità per vincere la sfida della digitalizzazione e della competitività, in questo momento storico più che mai importante.

L’edizione 2020 dell’appuntamento Experience Forum Live è andata in scena in un formato digitale per ovvie ragioni. Prosegue Tota.