Adobe Illustrator: supporto nativo per Windows ARM

Adobe ha ampliato il supporto nativo a Windows ARM della propria suite Creative Cloud e, come aveva anticipato a maggio scorso, ora coloro che posseggono un PC Copilot+ possono scaricare la prima beta di Adobe Illustrator pensata per sfruttare a pieno la nuova piattaforma.

Adobe Illustrator: c’è il supporto nativo per i PC Windows ARM

Chiaramente è bene tenere presente che data la sua natura di beta è cosa assai probabile che possano presentarsi dei problemi o comunque sia delle difficoltà durante l’impiego. Qualora così fosse, per ovviare resta sempre possibile rivolersi alla versione “standard” di Illustrator tramite l’emulazione. Le app native, però, sono la chiave per beneficiare delle prestazioni di cui sono effettivamente capaci i dispositivi ARM, in special modo in termini di ottimizzazioni del consumo energetico.

Da notare che llustrator è il terzo programma parte integrante della suite Creative Cloud a ricevere il supporto nativo a Windows ARM, con Lightroom e Photoshop che sono stai i primi software ad essere aggiornati. Adobe aveva anche promesso di consegnare una beta di Premiere Pro a luglio, ma ad oggi non è ancora disponibile, motivo per cui è probabile che si sia verificato qualche intoppo e che possa essere necessario attendere ancora qualche giorno o magari qualche settimana.

Attualmente tutti gli occhi sono puntati in special modo sugli ultimi computer Windows con Snapdragon X Elite e X Elite Plus, ma adesso anche i possessori di vecchi dispositivi Windows ARM, come il Surface Pro 9 5G, potranno godere di prestazioni ed efficienza migliorate nell’ultima versione di Adobe Illustrator.