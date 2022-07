Adobe Max 2022, aperte le iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Adobe Max 2022, la principale conferenza al mondo sul tema della creatività e incentrata sul mondo di Adobe Creative Cloud.

L’evento si terrà dal 18 al 20 ottobre e sarà possibile parteciparvi sia di persona recandosi a Los Angeles, sia online registrandosi QUI. Tra i temi della conferenza si segnalano 3D e immersione, creatività e design, formazione, fotografia, video, audio, movimento e altro ancora.

La suite Adobe Creative Cloud è disponibile in abbonamento sia in versione standard che nella versione Student&Teacher. Contiene tutto quanto utile per esprimere la propria creatività al meglio:

Photoshop

Illustrator

InDesign

Premiere Pro

XD

Acrobat DC

Adobe Max 2022 è il punto di riferimento per la community Adobe, per chi intende restare aggiornato su tutte le novità e per chi vuole essere sempre sulla cresta dell’onda in quanto a strumenti per la produzione e la creatività. Oltre 200 le sessioni previste, con interventi di esperti e professionisti che hanno molto da insegnare, suggerire e ispirare.

