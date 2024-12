Adobe, nuovo strumento rimuove i riflessi del vetro dalle foto

Quante volte capita di scattare una foto attraverso un vetro e di ritrovarsi con un’immagine rovinata da fastidiosi riflessi? Beh, ora c’è una soluzione a questo annoso problema!

L’anno scorso, durante la conferenza annuale Adobe Max, era stata presentata una demo chiamata “Project See Through”. Questa dimostrazione aveva lasciato tutti a bocca aperta: era in grado di eliminare i riflessi dalle foto scattate attraverso il vetro delle finestre. Ebbene, ora questa tecnologia è diventata realtà e si chiama “Reflection Removal Tool“.

Reflection Removal di Adobe per cancellare i riflessi del vetro dalle foto

Il tool è in grado di distinguere le due scene che compongono un’immagine con riflessi, sfruttando le differenze di contenuto, bilanciamento del bianco (le scene interne tendono ad apparire più calde di quelle esterne) e nitidezza.

Per addestrare il modello AI, Adobe ha creato un database di migliaia di foto senza riflessi, che sono state unite a coppie per simulare milioni di immagini con riflessi artificiali. Attraverso un processo di rinforzo, il modello ha imparato a estrarre le foto originali da un singolo scatto combinato.

I risultati sono spesso impressionanti, ma Adobe ci tiene a precisare che “se un riflesso è così forte o complesso che una persona fatica a capire cosa sia cosa guardando la foto, allora anche il nostro modello potrebbe avere difficoltà“.

Come accedere al nuovo tool

Al momento il Reflection Removal Tool funziona solo con immagini RAW (il supporto per JPEG e HEIC è in programma) e per utilizzarlo bisogna aprire Camera Raw e abilitare le nuove funzioni AI di Adobe nelle preferenze. Dopo aver riavviato Photoshop o Bridge, si troverà l’opzione “Reflections” nella sezione “Distraction Removal” del pannello “Remove”.

Dopo qualche secondo di elaborazione, apparirà una versione dell’immagine senza riflessi, con un cursore impostato su 100. Abbassando il cursore a zero si ripristineranno i riflessi, mentre portandolo a -100 si isolerà solo l’immagine riflessa. Per ora il tool è disponibile solo come anteprima tecnologica in Camera Raw, ma Adobe promette che presto arriverà anche su Lightroom.