Apple annuncia nuove funzionalità di accessibilità

Apple ha annunciato nuove funzionalità di accessibilità per utenti con varie disabilità. Entro fine anno saranno disponibili le Accessibility Nutrition Labels su App Store, il Magnifier su Mac, un migliore supporto per il Braille e altre novità per tutti i sistemi operativi. L’azienda di Cupertino migliorerà inoltre le funzionalità esistenti.

Nuove funzionalità di accessibilità

Le cosiddette Nutrition Labels sono schede sulla privacy che spiegano in modo dettagliato come i dati personali vengono gestiti dalle app. Le nuove Accessibility Nutrition Labels permettono di scoprire se un’app sarà accessibile prima di scaricarla e offrono agli sviluppatori l’opportunità di informare gli utenti sulle funzionalità supportate, tra cui VoiceOver, Voice Control, Larger Text, Sufficient Contrast e Reduced Motion. Saranno disponibili su App Store in tutto il mondo.

Magnifier, disponibile su iPhone e iPad dal 2016, arriverà anche su Mac. L’app consente di aumentare la luminosità, ingrandire il testo e, collegando una videocamera USB o usando un iPhone con Continuity Camera, vedere il contenuto su uno schermo o una lavagna.

Accessibility Reader, parte dell’app Magnifier per iPhone, iPad, Mac e Vision Pro, consente invece di semplificare la lettura del testo cambiando carattere, spaziatura e colore. Con Braille Access è possibile prendere appunti in Braille ed effettuare calcoli matematici con Nemeth Braille.

La funzionalità Live Captions sarà disponibile anche su Apple Watch. Sullo smartwatch verrà mostrata la trascrizione in tempo reale delle parole “ascoltate” dall’iPhone tramite Live Listen. Infine, Live Recognition di visionOS permetterà di usare il visore Vision Pro per descrivere l’ambiente circostante, trovare oggetti e leggere documenti.