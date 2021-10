Adobe Photoshop CC, corso completo da base ad avanzato scontato dell'84%

Un corso completo, dai principi base a quelli più avanzati, per imparare ogni sfaccettatura del software grafico per eccellenza: Adobe Photoshop CC. Oggi – e ancora per soli tre giorni – il corso Udemy è in super-sconto al piccolissimo prezzo di 21,99 euro invece di 139,99 euro, un risparmio di ben 84% rispetto al prezzo originale: praticamente regalato.

Adobe Photoshop CC: il tuo Corso Completo da Base a Avanzato

Che tu sia un grafico mediamente esperto oppure un principiante, al termine di questo corso completo targato Udemy ti muoverai come un professionista fra le centinaia di funzionalità e strumenti offerti da Adobe Photoshop, il programma di fotoritocco numero uno al mondo. Le prime lezioni saranno dedicate alle basi del software, fra spazio di lavoro, pennelli e livelli; le successive, invece, si concentreranno sulle risorse del fotoritocco: modificare in formato RAW e non, aiutandosi con gli strumenti di selezione, scherma e brucia, sbiancamento denti, rimozione di imperfezioni e altro ancora. Dopodiché si passerà alla progettazione di una grafica con diverse modalità di fusione e all'aggiunta di stili di livello (come smussi e ombre esterne), filtri artistici e la modifica del testo per adattarlo a tutte le esigenze di lavoro. Infine, il corso spiegherà come salvare i propri progetti destinati alla stampa oppure all'online.

Il corso è rivolto a principianti che non hanno mai utilizzato Photoshop, ma può essere utile anche ad utenti intermedi che desiderano apprendere nuove tecniche. Al contrario, i più esperti potrebbero non trarne alcun beneficio. Le lezioni – 6.5 ore di video on-demand complessive, con accesso illimitato su dispositivi mobili e anche TV – verranno spiegate utilizzando la versione CC Creative Cloud, ma andrà bene qualsiasi versione precedente (CS6, CS5, CS4 o CS3), l'importante è munirsi di licenza Adobe prima dell'inizio del corso. “Adobe Photoshop CC: il tuo Corso Completo da Base a Avanzato” è in offerta al prezzo di 21,99 euro, un super-sconto dell'84% per muovere i primi passi all'interno dell'immenso mondo della grafica.