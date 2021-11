Adobe Photoshop, i migliori corsi creativi in offerta

Adobe Photoshop è uno dei software più famosi prodotti da Adobe, specializzato nell'elaborazione di fotografie ed immagini e, più in generale, nell'arte digitale. È utilizzato da professionisti di tutto il mondo, che sfruttano le sue numerose funzionalità, strumenti e risorse per lavori professionali o anche per diletto personale. Ovviamente districarsi nella “giungla” della strumentazione digitale offerta da Adobe Photoshop potrebbe spaventare, soprattutto le persone più inesperte.

Scegliere di affidarsi ad un professionista del settore è la cosa migliore da fare: e allora, perché non usufruire di Domestika? Si tratta di una delle piattaforme creative più conosciute del web, che racchiude al suo interno centinaia di corsi tenuti dai migliori esperti. In occasione delle promozioni dedicate al Cyber Monday, fortunatamente, potrai anche risparmiare sull'acquisto. Tutti i corsi sono infatti scontati a soli 9,90 euro invece di 39,90. Fotoritocco, Web Design, Fotografia oppure Illustrazione? Abbiamo deciso di selezionarne quattro per guidarti nel tuo percorso insieme ad Adobe Photoshop, qualunque esso sia.

Introduzione ad Adobe Photoshop

Quello offerto da Carles Marsal, visual artist spagnolo, è un Domestika Basics. Ovvero: un pacchetto da cinque corsi che ti insegneranno ad utilizzare Adobe Photoshop anche se non lo hai ma toccato prima attraverso una serie di lezioni pratiche. Il corso, anch'esso in offerta a 9,90 euro invece di 39,90, si articola in ben 50 lezioni da quasi 7 ore complessive. Inizierai facendo conoscenza con l'interfaccia e gli strumenti principali del software, successivamente ti immergerai nel mondo del fotomontaggio e l'immenso universo di possibilità che i pennelli possono offrire. Si tratta di corsi introduttivi, perciò sono rivolti a chiunque abbia passione e voglia muovere i suoi primi passi.

Adobe Photoshop per web design

Esistono molti strumenti per progettare un sito web e il più completo è proprio Adobe Photoshop. A soli 9,90 euro otterrai un pacchetto da sei corsi, sviluppati dal web designer messicano Arturo Servín, grazie ai quali imparerai a progettare ed impaginare siti web responsive in modo facile e veloce. Nelle 38 lezioni (7 ore e 40 minuti circa complessivamente) inizierai conoscendo i principi base del programma, dall'apprendimento dell'interfaccia alla creazione di nuovi documenti per modellare il tuo sito web. Successivamente imparerai a disporre il tuo sito web, come funzionano i layer e scoprirai il mondo della tipografia su schermo. Infine creerai stili CSS per migliorare l'assemblaggio della pagina web con il team di sviluppatori. Il corso è a livello principiante, perciò adatto a tutti.

Adobe Photoshop per fotografi

Se la tua passione è la fotografia, il fotografo e ritoccatore Oriol Segon ti aiuterà a realizzarla in questi cinque corsi con Adobe Photoshop, in offerta a soli 9,90 euro grazie alle promozioni Cyber Monday. Impara da zero a utilizzare il software, ideale per post-produrre le tue fotografie e dare loro l'estetica che preferisci. Partirai dalle conoscenze base per navigare con facilità fra livelli, regolazioni, maschere, filtri e selezioni. Successivamente si andrà più in profondità sviluppando scatti incredibili con Adobe Camera Raw, uno strumento in grado di far emergere il vero potenziale di ogni fotografia. Anche in questo caso il corso, in 47 lezioni dalla durata complessiva di 9 ore e 20 circa, è livello principiante perciò non è necessario alcun requisito particolare.

Introduzione a Photoshop per illustratori

Come software standard del settore in quasi tutti i settori creativi, Adobe Photoshop offre possibilità illimitate per illustratori, designer, animatori e tutti i tipi di creativi professionisti. A soli 9,90 euro in offerta, l'illustratrice Gemma Gould ti guiderà nell'uso del software come potente strumento di illustrazione, sperimentando al tempo stesso una vasta gamma di stili, tecniche e mezzi. Anche in questo caso le lezioni, 41 complessivamente, sono suddivise in sei corsi dalla durata di quasi 7 ore in totale. Inizierai dalle basi per poi, man mano, migliorare sempre di più, imparando ad utilizzare gli strumenti di disegno essenziali fino a creare i tuoi personalissimi pennelli. Al termine del corso saprai come realizzare incredibili opere d'arte unendo sia elementi tradizionali che digitali. Infine, l'ultimo corso ti spiegherà come creare un pdf multipagina per applicazioni web e stampa.

Ogni corso Domestika è composto da un certo numero di videolezioni ad accesso illimitato. Ciò significa che potrai guardare e studiare quando e quanto vuoi, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Anche dai tuoi dispositivi preferiti, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV. Domestika è una piattaforma versatile, che si adatta alle esigenze di ognuno permettendo così di imparare gradualmente e a proprio ritmo.