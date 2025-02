L’adozione dell’AI supera quella dei telefoni cellulari in Europa

Il nuovo report di Amazon Web Services non lascia spazio a molti dubbi. L’intelligenza artificiale si sta diffondendo tra le aziende europee come un’onda inarrestabile. Il 42% la utilizza ormai in modo sistematico, contro un terzo nel 2023.

L’AI batte i cellulari

Ma il dato che fa davvero riflettere è un altro. L’adozione dell’AI ha superato persino quella dei telefoni cellulari tra il 2007 e il 2008. Quasi tre milioni di aziende europee hanno abbracciato l’IA nell’ultimo anno. Il rapporto di AWS prevede quindi un’adozione quasi universale dell’intelligenza artificiale entro il 2030.

Ma perché tutte queste aziende si stanno innamorando dell’AI? Semplice, perché promette di far lievitare il PIL europeo di ben 433 miliardi di dollari entro la fine del decennio. Un’iniezione di denaro che potrebbe rivoluzionare il panorama economico del Vecchio Continente come mai prima d’ora.

Certo, non tutte le aziende sono uguali di fronte all’AI. Le startup, per esempio, sono molto più avanti delle grandi aziende: il 68% delle giovani imprese ha già adottato l’AI, contro il 53% dei big player. E mentre il 37% delle startup sviluppa prodotti basati sull’AI, solo il 13% delle grandi aziende fa altrettanto.

Competenze cercasi disperatamente

Ma non è tutto oro quel che luccica. Perché se è vero che l’AI avanza a grandi passi, è altrettanto vero che le aziende faticano a starle dietro. Solo una su quattro ha una strategia di AI degna di questo nome, e appena il 3% l’ha integrata davvero nei propri processi.

E poi c’è il problema delle competenze. Trovare persone capaci di domare l’AI è diventato un rebus per il 35% delle aziende. E pensare che nei prossimi tre anni un posto di lavoro su due richiederà conoscenze di AI…

AWS scende in campo

Ma AWS non sta a guardare e ha deciso di rimboccarsi le maniche. Da qui al 2030, il colosso di Seattle punta a formare ben 600.000 persone alle competenze digitali solo in Francia. E non finisce qui, perché AWS metterà sul piatto anche 6 miliardi di euro tra il 2017 e il 2031 per sviluppare le infrastrutture necessarie a far decollare l’AI.