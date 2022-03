L'adozione di Bitcoin aumenterà grazie all'inflazione

Secondo molti esperti del settore crittografico, Bitcoin presto prenderà il sopravvento sul mercato azionario. Ciò trasformerà la regina delle criptovalute in un bene rifugio ufficiale. Tale idea deriva dal fatto che le criptovalute, e in modo particolare questa, sono nate anche per sopperire alle scelte finanziarie errate dei governi. Il loro ruolo è quello di diventare una soluzione al crollo delle economie di molti Paesi.

Ecco perché, secondo Mike Novogratz, CEO di Galaxy Digital, Bitcoin continuerà a essere adottato sempre di più grazie all’aumento dell’inflazione. In sostanza, l’adozione della regina delle criptovalute sarebbe direttamente proporzionale al crollo delle economie dei governi. Così il mercato crittografico otterrà solo più slancio per la sua crescita.

Inoltre, Novogratz sostiene che Bitcoin, con molta probabilità, non avrà successo come valuta tradizionale. Al contrario, la prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato sarebbe una riserva di valore, tranquillamente definibile come l’oro digitale.

Bitcoin è una riserva digitale, parola di Novogratz

Le criptovalute stanno diventando un bene di rifugio degli investitori tradizionali. Infatti, proprio durante un’intervista con la CNBC, Mike Novogratz ha dichiarato che Bitcoin attualmente è già una riserva di valore, adottata da moltissime persone. Pensando a questa criptovaluta come comunità, al momento rappresenta l’ottavo paese al mondo per numero di partecipanti, con una densità maggiore anche della Russia. Difatti, citando gli Stati Uniti d’America, ecco cosa ha detto in merito:

Se il presidente della Fed Jerome Powell, o il segretario al Tesoro Janet Yellen, potessero far uscire l’economia statunitense dall’inflazione, non ci sarebbe bisogno per i cittadini statunitensi di acquistare Bitcoin.

Perciò, data anche la situazione attuale in Russia e in Turchia, non stupisce che Bitcoin sia visto come una possibile soluzione alla crisi monetaria tanto dai privati quanto dalle istituzioni. Ecco perché Novogratz, riferendosi proprio ai modelli di governo attuali ha detto:

Quindi, quando c’è una cattiva gestione dell’economia – che la nostra gestione non è stata eccezionale, non facciamoci caso – Bitcoin offre un’ottima alternativa.

Attualmente Bitcoin viene scambiato a 41.604 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 789,98 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Il suo andamento ha registrato quindi un trend in positivo del 2,42%. Rimanendo sopra la linea psicologica dei 40.000 dollari influisce sul sentiment positivo degli investitori.