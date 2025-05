Adults in streaming su Disney+: è davvero il nuovo Friends?

Il mese di maggio si chiude col botto su Disney+, grazie all’arrivo di Adults. La nuova serie targata FX è già stata definita il Friends della nuova generazione . Dopotutto, la formula proposta è la stessa: un gruppo di ragazzi coinquilini alle prese con i problemi di tutti i giorni e, soprattutto, con il delicato passaggio all’età adulta. La potrai vedere in streaming sulla piattaforma a partire dal 29 maggio, data di uscita.

La nuova serie Adults arriva in streaming su Disney+

La prima stagione è composta da un totale di otto episodi, tutti subito disponibili per una maratona davanti allo schermo. Lo stile è quello tipico del genere comedy, forse un po’ inflazionato negli ultimi anni, ma che di certo cattura sempre l’attenzione del grande pubblico. I protagonisti sono Samir, Billie, Paul, Issa e Anton. Fin dalla pubblicazione dei primi trailer la produzione si è presentato come un contenuto di qualità, ben realizzato e con la giusta dose di ironia che di certo non guasta. L’ambientazione è quella del Queens a New York.

I creatori della serie sono Ben Kronengold e Rebecca Shaw, due veterani del settore e già al lavoro per il Tonight Show di Jimmy Fallon. Nel cast di attori ci sono Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao e Owen Thiele. Riusciranno a segnare un’epoca come fatto da Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow con Friends? In passato ci hanno provato in molti, ma senza successo.

Per l’abbonamento Standard con pubblicità a Disney+ di bastano 5,99 euro al mese. Se vuoi eliminare gli spot e sbloccare lo streaming a risoluzione 4K, per te ci sono i piani Standard e Premium, con la possibilità di risparmiare grazie alle sottoscrizioni annuali.