Advanced SystemCare 15 PRO + altri 3 programmi a 21,99€

Il tuo PC è diventato lento? Le cause possono essere diverse: un sistema datato è generalmente ciò che affligge la maggior parte dei computer, che soffrono di cali di performance soprattutto per via dell’usura. In altri casi il problema è da ricercare in una manutenzione poco curata del sistema, che si concretizza sotto forma di file spazzatura i quali, nel tempo, potrebbero dare origine a spiacevoli rallentamenti. Prima di cambiare PC o effettuare un ripristino, il nostro consiglio è quello di provare una soluzione meno “invasiva”, utilizzando ad esempio appositi software. Il più famoso e intuitivo è Advanced SystemCare 15 PRO, messo a punto da IObit, che offre ottimizzazione avanzata delle prestazioni del sistema. Al momento l’azienda ha attivato una interessante promozione: il programma è scontato a soli 21,99 euro per un anno (un risparmio dell’80%) e include nel prezzo tre software aggiuntivi in regalo per la cura del PC.

Advanced SystemCare 15 PRO: le funzionalità

Lo scopo principale di Advanced SystemCare 15 PRO è, lo abbiamo già anticipato, ottimizzare le prestazioni del computer. Per farlo, il programma si avvale di una modalità con Intelligenza Artificiale in grado di liberare spazio su disco – ripulendolo dai file spazzatura, residui di navigazione o disinstallazioni – e al tempo stesso proteggere la tua privacy dagli attacchi online. Certamente non può sostituire un buon antivirus, ma è sicuramente una difesa aggiuntiva contro i pericoli della rete. Diamo un’occhiata a tutte le funzionalità principali per capire quanto è efficace Advanced SystemCare 15 PRO nella cura del nostro PC.

Potente Scansione AI – Il software scansiona in modo intelligente i moduli che potrebbero rallentare il computer.

– Il software scansiona in modo intelligente i moduli che potrebbero rallentare il computer. Pulizia profonda del PC – Come accennato, Advanced SystemCare elimina tutti i file spazzatura inutili, compresi i file di registro non più necessari.

– Come accennato, Advanced SystemCare elimina tutti i file spazzatura inutili, compresi i file di registro non più necessari. Privacy sempre al sicuro – Il programma consente di cancellare automaticamente tutte le tue tracce online. Ed è anche in grado di bloccare tutti gli accessi giudicati non attendibili, evitando così possibili furti di dati o l’infezione da virus.

– Il programma consente di cancellare automaticamente tutte le tue tracce online. Ed è anche in grado di bloccare tutti gli accessi giudicati non attendibili, evitando così possibili furti di dati o l’infezione da virus. PC più veloce del 200% – La prima promessa di IObit è proprio questa: il software è capace non solo di pulire, ma anche di gestire in modo intelligente l’avvio del PC, pulendo la RAM in automatico. Il risultato è un sistema molto più veloce e performante.

– La prima promessa di IObit è proprio questa: il software è capace non solo di pulire, ma anche di gestire in modo intelligente l’avvio del PC, pulendo la RAM in automatico. Il risultato è un sistema molto più veloce e performante. Navigazione più veloce del 300% – Infine, Advanced SystemCare ottimizza tutte le impostazioni del browser, in modo tale da ottenere una navigazione ancora più veloce.

Il prezzo scontato di 21,99 euro fa riferimento all’abbonamento annuale e supporta fino a 3 PC. Compreso nel prezzo, IObit ci fa un bel regalo: tre utilissimi software gratis. Si tratta di IObit Uninstaller 11 PRO, il tool per disinstallare software senza residui, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder, per proteggere tutti i dati dall’attacco di malware o virus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.