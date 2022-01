Advanced SystemCare PRO + regali: PC più veloce del 200%

Il PC è lento e non sai come risolvere? Prima di acquistarne uno nuovo, dai un'occhiata a questo software, che garantisce prestazioni migliorate e più veloci del 200%. Parliamo di Advanced SystemCare 15 PRO, un ottimo programma sviluppato da IObit ricco di utili funzionalità per far tornare il PC scattante come una volta, mantenendolo al tempo stesso pulito da tutti quei fastidiosi file spazzatura. Grazie alla promozione in corso l'abbonamento annuale ad Advanced SystemCare 15 PRO è in offerta a soli 17,99 euro. Compreso nel prezzo riceverai anche tre software in regalo, ovvero IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.

Advanced SystemCare 15 PRO: perché sceglierlo?

Di Advanced SystemCare 15 PRO esiste anche una versione gratuita che, però, non offre tutte le funzionalità di quella a pagamento. Soltanto la versione PRO infatti ottimizza e pulisce il tuo PC automaticamente e in modo completo grazie alla nuova modalità AI. Ecco quindi cinque buoni motivi per sottoscrivere un abbonamento a Advanced SystemCare 15 PRO.

Pulizia del registro più profonda. Advanced SystemCare 15 PRO pulisce a fondo i registri del PC nascosti, non validi oppure inutili, con lo scopo di liberare spazio sul disco e migliorare così notevolmente le prestazioni del dispositivo.

200% PC più veloce. Advanced SystemCare 15 PRO ottimizza il processore e la RAM, aumentando la velocità del sistema. Per un PC fino al 200% più veloce.

300% Internet più rapido. Il software sviluppato da IObit ottimizza, inoltre, le impostazioni del browser per aumentare la velocità di connessione internet del 300% in più.

Navigazione e privacy sicure. Puoi eliminare le tracce dei siti web visitati e la cache dei programmi, nascondere le impronte digitali e bloccare gli accessi segreti per proteggere la tua privacy online.

Con l'abbonamento tre software in regalo

Sottoscrivendo un abbonamento annuale a 17,99 euro, oltre ad Advanced SystemCare 15 PRO riceverai anche tre software completamente gratuiti. IObit Uninstaller 11 PRO è un tool che guida l'utente nella disinstallazione completa dei programmi, oltre ad offrire navigazione sicura e pulita e l'aggiornamento di tutti i software presenti sul PC. Con Smart Defrag 7 PRO, invece, otterrai migliore esperienza di gioco, monitorando le prestazioni del disco rigido e deframmentandone i file di grandi dimensioni. Infine Protected Folder protegge con password tutte le cartelle e i file importanti. Inoltre li difende dall'attacco di virus, spyware e ransomware.