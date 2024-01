Advanzia, con Carta YOU gestisci i tuoi pagamenti gratuitamente

Hai mai sentito parlare dei vantaggi offerti da Advanzia? Se la risposta è no, non preoccuparti perchè di seguito scopriremo insieme tutte le sue caratteristiche. Advanzia ha pensato di rispondere alle esigenze degli utenti che sono alla ricerca di una soluzione economica e, dunque, vantaggiosa per gestire al meglio il proprio denaro.

Con Carta YOU, infatti, si ha accesso ad una serie di vantaggi come nessuna commissione annuale da pagare, zero commissioni nei bancomat di tutto il mondo e molto altro ancora. La carta può essere richiesta direttamente tramite sito web dedicato mediante una procedura del tutto sempliche, che richiedere solamente 2 minuti. Non aspettare ancora!

Carta YOU: per te un mondo di opportunità

Come anticipato, la carta YOU mette a tua disposizione un mondo di opportunità, includendo libertà di utilizzo e flessibilità per sostenere le tue spese.

Se decidi di procedere con la richiesta, riceverai la tua Carta YOU Mastercard completamente operativa e con tutte le assicurazioni con una commissione annuale permanente pari a 0 €. Oltre a ciò, hai la possibilità di prelevare il tuo denaro presso oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza pagare commissioni.

Se viaggi spesso per lavoro o semplicemente perchè ti piace visitare nuovi posti, non preoccuparti! Con la tua Carta YOU non dovrai pagare commissioni quando acquisti in più di 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Tantissimi utenti, grazie alla versatilità di questa carta hanno già deciso di procedere con la richiesta! Non dimenticare che con questa carta i vantaggi sono infiniti:

Senza commissioni annuali per sempre

Senza commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero

Senza bisogno di dover cambiare banca

Attivazione della carta in autonomia

Applicazione mobile multi-funzione

Assicurazione di viaggio gratuita

Credito gratuito fino a 7 settimane

Pagamento Contactless

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.