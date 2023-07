Advanzia YOU: ti bastano due minuti per avere la carta

Fra i numerosi vantaggi offerti dalla carta YOU di Advanzia Bank, considerando il periodo, citiamo prima di tutti l’assicurazione di viaggio gratuita e completa per coprire ogni evenienza o imprevisto durante le vacanze estive. A questo si aggiunge la totale assenza di commissioni, per sempre, anche per gli acquisti effettuati all’estero. Convinto? La puoi richiedere subito in soli due minuti.

Richiedi la carta YOU di Advanzia in due minuti

Non c’è nemmeno bisogno di cambiare banca ed è accettata dai commercianti di tutto il mondo, basando il proprio funzionamento sul circuito Mastercard. Ancora, il prelievo di contante da oltre un milione di sportelli automatici è a costo zero e si ha la possibilità di effettuare i pagamenti differiti fino a sette settimane, senza interessi. Per ottenerla non devi far altro che compilare un modulo con alcune informazioni di base.

In seguito alla richiesta online si riceverà un’email contenente un link valido per l’attivazione in totale autonomia. Sarà necessario solo tenere a portata di mano lo smartphone e un documento di identità. La firma potrà essere eseguita in digitale, con un SMS ricevuto direttamente sul numero cellulare indicato.

Vale la pena precisare che non si tratta di una ricaricabile, ma di una carta di credito a tutti gli effetti. Per qualsiasi dubbio o domanda sarà possibile in qualsiasi momento rivolgersi a un servizio di assistenza, tramite telefono oppure via email.

Advanzia Bank è una banca digitale fondata in Lussemburgo nel 2005 e che oggi conta 2,2 milioni di clienti. Opera attraverso una rete composta da oltre 270 partner commerciali. È già tra i principali fornitori in Germania, ma sta guadagnando quote di mercato anche in altri paesi europei, Italia compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.