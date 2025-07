Affare su Amazon per l'ultrasottile HUAWEI WATCH FIT 4

Se stai cercando il solito smartwatch, chiudi e passa oltre: HUAWEI WATCH FIT 4, oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon, è un modello di ultima generazione che unisce un design ultrasottile (solo 9,5 millimetri di spessore) a funzionalità avanzate. Compatibile con Android e iOS, ha una cassa in alluminio e il modulo GPS per la geolocalizzazione precisa.

Amazon taglia il prezzo di HUAWEI WATCH FIT 4

Pesa solo 27 grammi, ma include un vero e proprio personali trainer con molte modalità sportive tra le quali scegliere per le sessioni di allenamento. Ogni dettaglio prende vita sul display da 1,82 pollici con luminosità fino a 2.000 nit perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole e personalizzabile con un gran numero di quadranti. Avvisi sul maltempo, monitoraggio dei parametri vitali in tempo reale, impermeabilità, tracciamento dei percorsi anche per gli sport acquatici: sono solo alcuni dei suoi punti di forza. Consulta la scheda completa dell’orologio per tutte le altre informazioni.

Puoi acquistare HUAWEI WATCH FIT 4 al prezzo finale di soli 132 euro, invece di 169 euro come da listino, grazie allo sconto del 22% applicato in automatico. È venduto e spedito da Amazon. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Grigio e Bianco.

Ordinalo adesso per poterlo mettere al polso entro un paio di giorni: arriverà a casa tua con la consegna gratis. Approfitta dell’offerta e allunga le mani sullo smartwatch, premiato dalle recensioni degli utenti con un voto medio superiore a 4/5. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora per evitare il sold out.