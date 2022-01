Affare da mettere al polso: TicWatch GTX a meno di 40 euro

Chi ha detto che per avere uno smartwatch ci vogliono cifre astronomiche? Con il TicWatch GTX puoi avere un vero e proprio smartwatch, completo e di ottima qualità, a meno di 40 euro. Un vero e proprio affare per chi desidera un dispositivo efficace e utile contenendo il più possibile la spesa.

Smartwatch TicWatch GTX: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch offre un display TFT da 1,28 pollici di sorprendente qualità considerando la leggibilità sotto il Sole. La cassa è realizzata in metallo offrendo una grande robustezza, pur con un peso piuttosto contenuto, confortevole da tenere al polso. La cassa, inoltre, presenta la certificazione IP68 che gli garantisce l’impermeabilità. Tra le modalità di allenamento, infatti, non manca quella dedicata al nuoto rara sui dispositivi in questa fascia di prezzo. In totale le modalità di allenamento ammontano a 14, supportate ovviamente dal cardiofrequenzimetro. Il sensore di battito, inoltre, consente la rilevazione continua, in modo da tenere sempre sotto controllo lo stato del cuore. Funzionalità indispensabile per il monitoraggio del sonno che l’orologio rileva con una interessante precisione. Dal punto di vista del fitness ha davvero poco da invidiare ai dispositivi di fascia più alta.

Non si tratta però solo di una smartband dedicata all’attività fisica. L’orologio è accompagnato da tutte le funzioni smart rivolte alla vita quotidiana. È possibile ricevere le notifiche di messaggi e chiamate direttamente sul display dello smartwatch, al quale è possibile cambiare watchfaces tra centinaia di proposte gratuite. Presente la funzionalità “trova il mio dispositivo” che sfrutta la connessione Bluetooth per far squillare o vibrare lo smartphone e trovarlo con estrema facilità. Decisamente comodo il controllo della musica, che consente di gestire le tracce direttamente dal polso senza utilizzare lo smartphone. Sostanzialmente è un vero e proprio assistente che semplifica tutte quelle operazioni che inevitabilmente ti costringono a sfilare lo smartphone dalla tasca.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, puoi acquistare il TicWatch GTX a soli 36,95 euro su Amazon con spedizione Prime.