 Affare del weekend: 87% di sconto e 3 mesi gratis su questa VPN pluripremiata
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Affare del weekend: 87% di sconto e 3 mesi gratis su questa VPN pluripremiata

Con Surfshark puoi avere una VPN velocissima per dispositivi illimitati con un solo abbonamento. Scopri lo sconto.
Affare del weekend: 87% di sconto e 3 mesi gratis su questa VPN pluripremiata
Sicurezza VPN
Con Surfshark puoi avere una VPN velocissima per dispositivi illimitati con un solo abbonamento. Scopri lo sconto.

Surfshark è una rete VPN che mette a tua disposizione velocità di connessione elevatissime mentre protegge i tuoi dati da tracker, provider o possibili enti governativi. Inoltre, difende il tuo dispositivo da virus, malware, ransomware e spyware grazie all’antivirus integrato: tutto questo, e altre funzioni che vedremo ora insieme, è disponibile con un maxi sconto dell’87% sull’abbonamento di 2 anni con 3 mesi aggiuntivi gratis.

Attiva la VPN di Surfshark

I piani di Surfshark in offerta: fino a -87% per la VPN

Questi che vedi qui sopra sono i tre piani a tua disposizione: si parte da Starter, che include la VPN con Alternative ID, la feature che protegge la tua identità e blocca lo spam nella tua cartella di posta, a soli 1,99 euro al mese. Il pacchetto più venduto è Surfshark One, perché include anche l’antivirus e un sistema che ti avvisa di possibili fughe dei tuoi dati personali e dei dati delle tue carte di credito, ti permette di avere risultati di ricerca senza annunci e ti preserva dalla conservazione dei tuoi dati.

Surfshark One+ è invece pensato per chi vuole l’esperienza completa perché, oltre a tutto quello che ti abbiamo raccontato, include anche l’innovativo Incogni, un servizio che rimuove per te i tuoi dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca di persone: questo si tradurrà in un drastico calo di chiamate dai call center, di spam ai tuoi indirizzi di posta e in una maggiore consapevolezza su dove sono finiti i tuoi dati.

Attiva la VPN di Surfshark

Qualunque cosa sceglierai, avrai sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così sarà come avere un mese di tempo per decidere se confermare il servizio o ricevere il rimborso integrale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sicurezza online fino al 2028 con l'offerta per la VPN di Surfshark

Sicurezza online fino al 2028 con l'offerta per la VPN di Surfshark
La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis

La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis
VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super

VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super
Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati

Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati
Sicurezza online fino al 2028 con l'offerta per la VPN di Surfshark

Sicurezza online fino al 2028 con l'offerta per la VPN di Surfshark
La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis

La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis
VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super

VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super
Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati

Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
11 ott 2025
Link copiato negli appunti