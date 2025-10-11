Affare del weekend: 87% di sconto e 3 mesi gratis su questa VPN pluripremiata

Surfshark è una rete VPN che mette a tua disposizione velocità di connessione elevatissime mentre protegge i tuoi dati da tracker, provider o possibili enti governativi. Inoltre, difende il tuo dispositivo da virus, malware, ransomware e spyware grazie all’antivirus integrato: tutto questo, e altre funzioni che vedremo ora insieme, è disponibile con un maxi sconto dell’87% sull’abbonamento di 2 anni con 3 mesi aggiuntivi gratis.

Questi che vedi qui sopra sono i tre piani a tua disposizione: si parte da Starter, che include la VPN con Alternative ID, la feature che protegge la tua identità e blocca lo spam nella tua cartella di posta, a soli 1,99 euro al mese. Il pacchetto più venduto è Surfshark One, perché include anche l’antivirus e un sistema che ti avvisa di possibili fughe dei tuoi dati personali e dei dati delle tue carte di credito, ti permette di avere risultati di ricerca senza annunci e ti preserva dalla conservazione dei tuoi dati.

Surfshark One+ è invece pensato per chi vuole l’esperienza completa perché, oltre a tutto quello che ti abbiamo raccontato, include anche l’innovativo Incogni, un servizio che rimuove per te i tuoi dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca di persone: questo si tradurrà in un drastico calo di chiamate dai call center, di spam ai tuoi indirizzi di posta e in una maggiore consapevolezza su dove sono finiti i tuoi dati.

Qualunque cosa sceglierai, avrai sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così sarà come avere un mese di tempo per decidere se confermare il servizio o ricevere il rimborso integrale.