HDD esterno Toshiba da 1 TB a soli 39€: ecco l'affare

Oggi segnaliamo su queste pagine un’ottima occasione per acquistare il disco fisso esterno da 1 TB della linea Toshiba Basics al prezzo finale di soli 39,99 euro, grazie al forte sconto garantito da un’offerta dedicata su eBay. È l’ideale per l’archiviazione e il backup di documenti e contenuti, con dimensioni compatte che lo rendono adatto a poter essere portato sempre con sé, nella custodia del notebook così come in borsa o nello zaino.

Toshiba Canvio Basics: HDD 1 TB a prezzo stracciato

La connessione avviene attraverso interfaccia USB 3.0 (il cavo è in dotazione), in modo da garantire una velocità elevata nel trasferimento. Inoltre, è autoalimentato e plug-and-play: in altre parole, ciò significa che lo connetti al computer o agli altri dispositivi compatibili ed è subito pronto all’uso. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Il prodotto è nuovo e fornito nel suo imballo originale, come già scritto in apertura al prezzo finale di soli 39,99 euro, senza coupon da attivare né codici da inserire. Grazie allo sconto su eBay di oggi, ti basta metterlo nel carrello e completare l’acquisto.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 17.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti sul marketplace a testimonianza della sua affidabilità. Segnaliamo infine la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro metà settimana sarà da te.

