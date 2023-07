JBL Tune 510BT: che cuffie e che sconto (-48%) al Prime Day

Le cuffie on-ear wireless JBL Tune 510BT basate su Bluetooth sono in sconto del 48% sul listino in occasione del Prime Day. Quasi metà prezzo per un articolo di qualità assoluta, proposto da un brand leader nel mercato. Al prezzo finale di soli 25,99 euro sono un affare da non lasciarsi sfuggire. Passiamo in rassegna i loro punti di forza.

L’affare del Prime Day: -48% su JBL Tune 510BT

Il sistema integrato Pure Bass Sound rende l’esperienza audio senza compromessi, in qualsiasi situazione, che si tratti di musica, podcast o altri contenuti. In aggiunta, la funzione vivavoce sfrutta il microfono per gestire alla perfezione le chiamate. Il pacchetto di funzionalità include una batteria con autonomia fino a 40 ore e la possibilità di ricarica rapida via USB-C. Non è ancora tutto: il supporto ad Assistente Google e Siri e la connettività Multipoint completano la scheda. Se vuoi saperne di più, trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare le cuffie on-ear wireless JBL Tune 510BT quadi a metà prezzo, a soli 25,99 euro, grazie allo sconto del 48% proposto su Amazon. C’è inoltre la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in pochi giorni.

L’offerta sarà valida fino al termine del Prime Day, alle 23:59 di mercoledì 12 luglio. Possono approfittarne anche i non abbonati, iniziando subito il mese di prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.