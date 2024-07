AFFARE sulla migliore tastiera wireless: è Logitech MX Keys S

Ci sono le tastiere, poi c’è La Tastiera: il modello Logitech MX Keys S oggi è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il 38% di sconto su questa periferica top di gamma anticipa di qualche giorno l’appuntamento con il Prime Day (16 e 17 luglio), offrendo un’opportunità da cogliere al volo a chi la vuol mettere sulla scrivania.

La tastiera wireless Logitech MX Keys S in sconto del 38%

È wireless, togliendo di mezzo l’ingombro dei cavi, supportando due diverse modalità di connessione: via Bluetooth oppure attraverso il ricevitore USB Logi Bolt incluso (fino a un massimo di tre dispositivi sincronizzati in contemporanea). La compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi in circolazione. I pulsanti sferici sagomati offrono un’esperienza di digitazione veloce, fluida, precisa e silenziosa, personalizzabile con l’applicazione Logi Options+. C’è poi la retroilluminazione intelligente che ai attiva quando si avvicinano le mani e l’autonomia della batteria arriva fino a 5 mesi. I punti di forza sono talmente tanti che rimandiamo alla pagina dedicata per l’elenco completo.

Grazie allo sconto del 38% disponibile oggi, puoi acquistare Logitech MX Keys S nella colorazione Grafite al prezzo finale di 79 euro invece di 129 euro come da listino. Sarà la scelta migliore di sempre per le tue giornate trascorse alla scrivania, anche considerando il minimo storico da quando si trova nel catalogo dell’e-commerce.

Se la ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Affidabilità senza compromessi per vendita e spedizione, entrambe gestite da Amazon, senza intermediari. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo (ma siamo certi non ce ne sarà bisogno) avrai due settimane.