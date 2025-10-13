 Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3

Processore Intel Core, Wi-Fi 6 e Windows 11 per il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: è in offerta a tempo su Amazon con un forte sconto.
Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3
Senza categoria
Processore Intel Core, Wi-Fi 6 e Windows 11 per il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: è in offerta a tempo su Amazon con un forte sconto.

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon dedicata a Lenovo IdeaPad Slim 3. Dal design sottile ed elegante, il notebook ha tutto ciò che serve per lavoro, studio e tempo libero. Non sappiamo fino a quando andrà avanti la promozione o quante siano le unità disponibili: se si interessato, ti consigliamo di approfittarne subito. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Compra il notebook in forte sconto

L’offerta per il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Integra un display Full HD+ da 15,3 pollici, una diagonale ottimizzata per la portabilità, ma che al tempo stesso permette di gestire comodamente anche le applicazioni in multitasking. Sotto la scocca c’è il potente processore Intel Core 7 240H con chip grafico affiancato da 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB per lo storage (espandibili rispettivamente fino a 24 GB e 1 TB). Non è tutto: a queste specifiche tecniche si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti stereo con Dolby Audio e una gamma di porte fisiche, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata e RapidCharge per la ricarica rapida. Scopri di più nella scheda del portatile

Design e caratteristiche del notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Non c’è bisogno di coupon o codici, il forte sconto è automatico e porta il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 al suo prezzo minimo storico di 577 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le caratteristiche in dotazione. La colorazione è Cosmic Blue.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920×1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 – Cosmic Blue

Compra il notebook in forte sconto

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda vendita e spedizione. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis, così da poterlo mettere subito sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Effetto Offerte Prime: Nothing Phone (2a) Plus a prezzo sgretolato

Effetto Offerte Prime: Nothing Phone (2a) Plus a prezzo sgretolato
RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni

RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni
WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone

WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone
Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware

Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware
Effetto Offerte Prime: Nothing Phone (2a) Plus a prezzo sgretolato

Effetto Offerte Prime: Nothing Phone (2a) Plus a prezzo sgretolato
RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni

RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni
WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone

WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone
Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware

Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware
Davide Tommasi
Pubblicato il
13 ott 2025
Link copiato negli appunti