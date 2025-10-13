Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon dedicata a Lenovo IdeaPad Slim 3. Dal design sottile ed elegante, il notebook ha tutto ciò che serve per lavoro, studio e tempo libero. Non sappiamo fino a quando andrà avanti la promozione o quante siano le unità disponibili: se si interessato, ti consigliamo di approfittarne subito. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

L’offerta per il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Integra un display Full HD+ da 15,3 pollici, una diagonale ottimizzata per la portabilità, ma che al tempo stesso permette di gestire comodamente anche le applicazioni in multitasking. Sotto la scocca c’è il potente processore Intel Core 7 240H con chip grafico affiancato da 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB per lo storage (espandibili rispettivamente fino a 24 GB e 1 TB). Non è tutto: a queste specifiche tecniche si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti stereo con Dolby Audio e una gamma di porte fisiche, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata e RapidCharge per la ricarica rapida. Scopri di più nella scheda del portatile

Non c’è bisogno di coupon o codici, il forte sconto è automatico e porta il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 al suo prezzo minimo storico di 577 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le caratteristiche in dotazione. La colorazione è Cosmic Blue.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda vendita e spedizione. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis, così da poterlo mettere subito sulla scrivania.