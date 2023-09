L'offerta che fa crollare il prezzo del tablet Samsung

Samsung Galaxy Tab A8, proposto oggi con uno sconto del 38% sul prezzo di listino, è una scelta quasi obbligata per chi vuol acquistare un nuovo tablet da dedicare all’intrattenimento multimediale: streaming di film, show, serie TV e partite, navigazione online, giochi e applicazioni di ogni tipo. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta giusta sul tablet

Ecco quali sono le sue più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display da 10,5 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, quattro altoparlanti con sistema surround Dolby Atomos e batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata e ricarica rapida. L’immagine qui sotto permette di dare uno sguardo da vicino al design con bordi sottili a circondare il pannello, alle sue dimensioni e al peso. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata One UI e pieno accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni come TV Plus per vedere film, serie, programmi per bambini, show, notiziari e molto altro. Al prezzo finale di soli 174 euro invece di 279 euro come da listino (-38%), Galaxy Tab A8 è un affare da cogliere al volo. Non ci sono coupon da inserire né codici da attivare, è tutto pronto per essere messo nel carrello.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine (prima di un quasi inevitabile sold out) si riceverà presto il tablet di Samsung direttamente a casa e senza alcuna spesa aggiuntiva.

