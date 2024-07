Affare smart home: 4 unità di SONOFF MINIR4M a -30%

Ti basta attivare questo coupon su Amazon (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile) per poter allungare le mani sul bundle che include 4 unità di SONOFF MINIR4M. Si tratta dell’interruttore intelligente dalle dimensioni compatte e facile da installare ovunque in casa, utile per automatizzare l’alimentazione di impianti ed elettrodomestici. Non lasciarti sfuggire questa offerta sull’e-commerce.

SONOFF MINIR4M protagonista su Amazon: il coupon sconto

È compatibile con gli ecosistemi Alexa, Apple Home, Google Home e SmartThings oltre che con il nuovo standard Matter, per un’integrazione perfetta nella smart home, vanta alcuni indiscutibili punti di forza: ad esempio, la modalità Relè distaccato (con gli stati degli interruttori esterni e del relè separati) e la possibilità di collegarlo a interruttori momentanei. È anche possibile impostare e pianificare routine basate sull’orario o sul giorno della settimana, come avviene con le soluzioni più avanzate della domotica. Visita la scheda del prodotto per conoscere tutte le altre informazioni.

Ricapitolando, per ottenere lo sconto del 30% sul bundle che include quattro unità di SONOFF MINIR4M non devi far altro che attivare il coupon dedicato e mettere l’articolo nel carrello. In questo modo, lo potrai acquistare al prezzo finale di soli 45 euro invece di 65 euro come da listino.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio su Amazon e spedito dalla rete logistica dell’e-commerce, con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Con un voto medio pari a 4,6 stelle su 5 ottenuto nelle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti, è tra le alternative migliori della categoria.