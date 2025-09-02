 Affare smartphone Xiaomi: solo 74 euro per il nuovo Redmi A5
Redmi A5 con doppia fotocamera posteriore e display da 6,88 pollici a prezzo stracciato: non lasciarti sfuggire lo smartphone Xiaomi.
Redmi A5 con doppia fotocamera posteriore e display da 6,88 pollici a prezzo stracciato: non lasciarti sfuggire lo smartphone Xiaomi.

Lanciato solo pochi mesi fa, Redmi A5 è in offerta oggi al prezzo di soli 74 euro su Amazon. Il merito è della promozione dell’e-commerce per festeggiare i suoi 15 anni di attività in Italia. Non lasciartela sfuggire e allunga le mani sullo smartphone Xiaomi con un forte sconto: ti basta digitare il codice IT15Yal momento giusto, prima di effettuare il pagamento.

Redmi A5 è tra i migliori affari di oggi su Amazon

Integra un ampio display da 6,88 pollici in alta risoluzione, il processore octa core UNISOC T7250, 8 GB di RAM (4+4 GB virtuali), 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 32 megapixel e frontale da 8 megapixel, supporto Dual SIM, connettività 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2, GPS, jack per le cuffie e batteria da 5.200 mAh con ricarica USB-C. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni e i giochi. Nella scheda del telefono trovi altri dettagli sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità incluse.

Il design dello smartphone Redmi A5

Se ti stai chiedendo come acquistare Redmi A5 al prezzo di soli 74,90 euro (invece di 139,90 euro come da listino) è molto semplice: il primo sconto è applicato in automatico, mentre per ottenere il secondo ti basta inserire il codice IT15Y nell’apposito campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, al check out.

Redmi A5 Smartphone, 4+128GB, Oro, dual camera con AI da 32MP, ampia batteria da 5200mAh (typ), potente processore octa-core, display immersivo da 6,88″ a 120Hz (caricatore non incluso)

In occasione del compleanno numero 15 di Amazon.it, è stato organizzato un evento speciale ricco di promozioni. Scoprile sulla pagina dedicata, che raccoglie le occasioni migliori. Le riduzioni di prezzo interessano varie categorie, dall’informatica e dall’elettronica fino al gaming e alla casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Davide Tommasi
2 set 2025
