Xiaomi P1E: Smart TV e digitale terrestre a soli 138€

Non tutti hanno bisogno di un televisore 4K di ultima generazione o dalla diagonale immensa: a volte è sufficiente un modello più compatto e che possa ricevere tutti i canali del nuovo digitale terrestre, come nel caso di Xiaomi P1E. In questo momento, la versione da 32 pollici è in vendita al prezzo di soli 138,60 euro su eBay, grazie a una promozione in corso da non lasciarsi sfuggire. Per approfittarne, non devi far altro che inserire il codice CASA23 nel campo dedicato ai coupon prima di effettuare il pagamento.

Che affare: la Smart TV di Xiaomi è in forte sconto

Dotata di uno schermo HD Ready, è anche una Smart TV. Integra infatti il sistema operativo Android preinstallato, per l’accesso alle piattaforme di streaming, via Wi-Fi oppure attraverso cavo Ethernet, come preferisce l’utente. Ancora, gli altoparlanti stereo assicurano una buona qualità del comparto audio, ma volendo è possibile collegare soundbar o casse esterne. Nell’immagine qui sotto è possibile dare uno sguardo al design, mentre se hai bisogno di conoscere altre informazioni in merito a porte di connessione o altro, puoi consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Xiaomi P1E da 32 pollici al prezzo finale di soli 138,60 euro, approfittando dello sconto di 121 euro rispetto al listino. Tutto ciò che devi fare per approfittarne, come già scritto è attivare il coupon CASA23 prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito.

L’affidabilità del venditore, un negozio tra i più noti sulla piattaforma, è certificata dagli oltre 240.000 feedback positivi ricevuti dai clienti. Segnaliamo infine la disponibilità immediata con spedizione gratuita in pochi giorni: se la ordini subito, sarà presto a casa tua.

