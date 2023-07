Risparmia su Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G con il Prime Day

Grazie a un ottimo bilanciamento tra comparto hardware e software, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G può essere la scelta giusta per chi cerca uno smartphone completo e versatile, soprattutto oggi che è protagonista di uno sconto su Amazon in occasione dell’evento Prime Day. La colorazione proposta è quella visibile in queste immagini, l’originale Star Blue.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G: lo sconto del Prime Day

Tra i punti di forza segnaliamo la ricarica HyperCharge a 120 W per fare il pieno in un attimo alla batteria da 4.500 mAh in dotazione. Queste, invece, le altre specifiche tecniche: display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, pannello AMOLED e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore MediaTek 920, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, supporto alle reti 5G e una gamma completa di sensori e moduli per la connettività. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione del prodotto.

Il sistema operativo è ovviamente Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Oggi, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G può essere tuo in sconto al prezzo finale di 249,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita e domicilio garantita entro un paio di giorni.

Lo smartphone è protagonista di una delle migliaia di offerte attive in questa prima giornata di Prime Day 2023, un evento che, lo ricordiamo, è rivolto in esclusiva ai clienti Prime. Tutti gli altri possono comunque partecipare semplicemente iniziando il mese di prova gratuito per l’abbonamento.

