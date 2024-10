Affare: Xiaomi Redmi Watch 3 Active torna in sconto a meno di 33€

Xiaomi Redmi Watch 3 Active è uno smartwatch perfetto da indossare tutti i giorni. Costa poco ma ha funzioni innovative e che tornano utili nella vita quotidiana. In più è bello, luminoso e perfetto sia sui polsi maschili che femminili. Puoi acquistarlo ora a 32,99€ su Amazon grazie allo sconto del 18%. Se sei interessato non te lo fare scappare.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active, perché acquistarlo?

Dal design giocoso ma mai troppo ingombrante. Xiaomi Redmi Watch 3 Active è il compagno perfetto per la vita quotidiana e da indossare per ricevere informazioni su tutto ciò che ti riguarda. Disponibile con cinturino nero, questo smartwatch è completo di tutte le funzioni più in voga in questo momento.

Il display LCD è ampio, colorato e soprattutto luminoso così basta una semplice occhiata per sapere che ora è o cosa accade. Puoi personalizzare il quadrante a piacere e renderlo ancora più personale.

Ma veniamo al dunque: cosa ti offre? Il cuore pulsante di questo smartwatch è composto da sensori di ultima generazione che tengono traccia della salute e dell’attività fisica. In modo specifico, hai sensori per monitorare la frequenza cardiaca, il sonno, l’ossigenazione del sangue e altro ancora. Per lo sport, invece, scegli tra più di 100 modalità di allenamento e non avere timore di usare il watch a contatto con l’acqua: è impermeabile.

La vita quotidiana non viene trascurata con notifiche smart e con la possibilità di effettuare e rispondere alle telefonate direttamente dal polso.

Goditi i tuoi 12 giorni di autonomia con una sola carica.

A soli 32,99€ su Amazon, Xiaomi Redmi Watch 3 Active è lo smartwatch definitivo da acquistare ora in offerta del 18%. Collegati e portalo a casa per metterlo al polso e poi non farne più a meno.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.