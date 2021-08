Affronta il caldo con il ventilatore Wi-Fi di Xiaomi compatibile con Alexa

Quello che ti suggeriamo oggi, è l’elettrodomestico estivo per eccellenza, ma in una veste tutta nuova e soprattutto smart. Stiamo parlando del ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C, un ventilatore ricco di feature che lo rendono uno dei più versatili e funzionali del mercato.

Ventilatore smart Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C: caratteristiche tecniche

La ventola utilizzata è a 7 pale personalizzate, e strutturata per fornire un flusso d’aria abbondante, ma omogeneo. Ottima la piantana, regolabile in altezza, per un minimo di 65cm che permette di utilizzarlo anche come ventilatore da tavolo. Notevole anche l’angolo di oscillazione di ben 90 gradi che permette una distribuzione dell’aria in ogni angolo della stanza. Anche la velocità è regolabile su 3 livelli, con una silenziosità incredibile che riduce il rumore a soli 30dB.

Presenta, infatti, due diverse modalità di funzionamento. La prima standard che prioritizza il flusso d’aria, la seconda “sleep” pensata per ridurre al minimo il rumore ed evitare così ogni disturbo nelle ore di sonno. Di grande rilevanza, tuttavia, sono le funzioni smart che distinguono il prodotto di Xiaomi da qualsiasi altro ventilatore tradizionale. Questo integra un modulo Wi-Fi per collegare il ventilatore alla rete di casa. Una volta connesso, è possibile gestire il ventilatore anche da remoto attraverso l’app Xiaomi Home. Inoltre, è anche compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, che permettono di gestire le impostazioni direttamente con la voce. Insomma, uno strumento pratico, indispensabile per combattere l’afa estiva, e ricco di funzionalità decisamente comode.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il ventilatore è acquistabile su Amazon a soli 62 euro, prezzo molto vicino al suo minimo storico.