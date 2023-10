After 5: Capitolo Finale, guarda il film in streaming

Disponibile solo da pochi giorni sulla piattaforma, ma già balzato in testa alla classifica dei film più visti in Italia scalzando dalla prima posizione Hypnotic con Ben Affleck (e destinato a rimanervi per diverso tempo), After 5: Capitolo Finale è in streaming gratis su Prime Video per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Gli altri possono iniziare i 30 giorni di prova senza spese. Una curiosità: all’estero il titolo è After Everything.

Come vedere in streaming After 5: Capitolo Finale

Giunge dunque al termine la saga cinematografica che vede protagonisti Tessa e Hardin, basata sui romanzi della scrittrice Anna Todd. Una sorta di resa dei conti per il dramma sentimentale, di cui non anticipiamo nulla sulla trama per non rovinare la sorpresa. Qui sotto la sinossi e il trailer ufficiale in italiano.

Il quinto e ultimo capitolo della serie After vede Hardin che fatica ad andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla schiacciante rottura con Tessa, Hardin si reca in Portogallo alla ricerca di una donna a cui ha fatto torto in passato, e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto che deve cambiare i suoi modi prima di poter prendere l’impegno finale.

Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Benjamin Mascolo, Stephen Moyer, Louise Lombard. e Mimi Keene (quest’ultima vista anche in Sex Education) fanno parte del cast di attori, mentre la regia è di Castille Landon. La durata è 1 ora e 33 minuti. Il rating assegnato è 7+. La pellicola supporta la tecnologia X-Ray della piattaforma.

Chi desidera recuperare i film precedenti della serie, prima di immergersi nello streaming di After 5, capitolo Finale, li può vedere sulla piattaforma, sono tutti gratis con l’abbonamento Prime. Eccoli: After (2019), After 2 (2020), After 3 (2021) e After 4 (2022). Buona visione.

