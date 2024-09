Agatha All Along arriva su Disney+: attiva l'offerta a 1,99 euro al mese

Sarà disponibile dal prossimo 18 settembre la nuova miniserie Marvel Agatha All Along, naturalmente in esclusiva su Disney+. Lo show è uno spin-off di WandaVision e fa parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

È l’occasione migliore per approfittare della nuova offerta Disney+ che, fino al 27 settembre, ti permette di abbonarti al piano Standard con Pubblicità a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi invece di 5,99.

Di cosa parla Agatha All Along e come attivare l’offerta Disney+

Agatha All Along si concentra sul personaggio della strega Agatha Harkness, riuscita a fuggire dalla città di Westview grazie all’aiuto di un adolescente che mira ad affrontare le prove della leggendaria Strada delle Streghe.

Priva dei suoi poteri, Agatha e l’adolescente formano un nuovo gruppo di streghe per affrontare queste prove.

Un show molto atteso dai fan Marvel con la premiere attesa per il 18 settembre 2024 con i primi due episodi, che saranno seguiti da alte sette puntate distribuite settimanalmente fino al 6 novembre.

Per guardare questo e altri show in arrivo e presenti su Disney+ puoi sfruttare la nuova offerta che ti permette di abbonarti al piano Standard con Pubblicità a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi invece di 5,99. Al termine del periodo sei libero di scegliere se continuare al prezzo di listino oppure disdire prima della scadenza.