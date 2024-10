AGCOM: attivo il Portale delle segnalazioni

A partire da oggi, gli utenti possono sfruttare un nuovo servizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per denunciare le violazioni della normativa di settore da parte di operatori di telecomunicazioni, pay TV e fornitori di servizi postali. È infatti attivo il Portale delle segnalazioni che sostituisce i vecchi modelli D e P.

Portale delle segnalazioni: come funziona

Da oltre 10 anni, gli utenti possono denunciare eventuali violazioni della normativa di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni e di pay TV, chiedendo l’intervento sanzionatorio di AGCOM, ai sensi del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative approvato con la delibera n. 410/14/CONS e successivi aggiornamenti.

A tale scopo, l’autorità ha predisposto il modello D. L’applicazione del suddetto regolamento è stata successivamente estesa ai servizi postali. In questo caso, l’utente deve utilizzare il modello P. In entrambi i casi si tratta di documenti PDF editabili che possono essere inviati via email, raccomandata A/R o fax.

Da oggi è disponibile il Portale delle segnalazioni che sostituisce i due modelli e semplifica la procedura. L’accesso è possibile con SPID, CIE o CNS. Dopo il login deve essere completata la registrazione dell’account inserendo i dati mancanti (può essere eliminato in qualsiasi momento).

Gli utenti troveranno i pulsanti per inserire i modelli D e P per se stessi o come delegato. Nel primo caso è necessario scegliere: oggetto della segnalazione, operatore interessato, tipologia di servizio, dati dell’utenza, testo della segnalazione e allegati. Nel secondo caso è necessario indicare: tipologia di invio e tipo di attivazione del servizio.

Il Portale delle segnalazioni serve per raccogliere le denunce, in base alle quali AGCOM può avviare un procedimento e multare gli operatori. Per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e pay TV (e ottenere rimborsi o indennizzi) è possibile utilizzare la piattaforma ConciliaWeb.