Age gate su X (Twitter): la verifica dell'età ti sta bloccando?

Il Regno Unito ha introdotto da qualche giorno l’obbligo della verifica dell’età per tutti i siti e le piattaforme che possono ospitare contenuti destinati agli adulti. Tra questi c’è anche X (Twitter), il social network di Elon Musk, che ha prontamente recepito la direttiva e introdotto un sistema studiato per evitare che i minorenni possano incontrare immagini o filmati di natura pornografica o comunque potenzialmente dannosi. A quanto pare, non tutto funziona ancora alla perfezione e c’è chi, nonostante la maggiore età o la localizzazione in un altro paese, si sta vedendo bloccare. In questo caso specifico, una possibile soluzione è quella che passa dall’utilizzo di una VPN.

Non tutto fila liscio con l’age gate in UK

È proprio X, attraverso le pagine del supporto ufficiale, a spiegare il perché del blocco e con quali modalità è attuato. Il riferimento è alla necessità di rispettare regole come l’Online Safety Act introdotto in UK, l’Irish Online Safety Code e il Digital Services Act dell’Unione europea. A livello tecnologico, la limitazione è imposta attraverso un approccio multi-step che valuta la maggiore età, considerando diversi fattori: età dichiarata, verifica dell’identità, se si tratta di un personaggio pubblico, data di creazione dell’account e natura governativa o aziendale del profilo. In caso di necessità, la piattaforma esamina anche l’indirizzo email e le connessioni social dell’utente, richiedendo solo in casi estremi il caricamento di un selfie live per l’analisi facciale e di un documento in corso di validità.

Se un utente risulta minorenne, verrà automaticamente reindirizzato alle impostazioni relative ai contenuti sensibili e non potrà accedervi. Se un utente risulta maggiorenne, potrà accedere ai contenuti sensibili.

Come si può immaginare non è un metodo infallibile. Può accadere che uno o più elementi considerati traggano in inganno il sistema e finiscano con l’indicare un adulto come minorenne. È sufficiente fare un salto su Reddit per trovare diverse segnalazioni, anche relative a filtri che entrano erroneamente in azione al di fuori del territorio.

In questi termini, va da sé che la questione non sia più in alcun modo legata al blocco legittimo dell’accesso ai contenuti XXX o potenzialmente dannosi per chi non ha compiuto 18 anni. Quando l’age gate introdotto in UK ferma anche chi non è minorenne o si trova altrove, si configura un vero e proprio ostacolo nell’accesso alle informazioni.

Ecco perché, nell’eventualità, la rete globale di NordVPN (in forte sconto) può tornarti utile. Ti permette di aggirare restrizioni imposte senza un valido motivo, semplicemente facendo transitare la tua connessione da un server della Virtual Private Network localizzato in un altro territorio e ottenendone così l’indirizzo IP per navigare.