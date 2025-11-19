 Agenti AI come i dipendenti: Microsoft presenta Agent 365
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Agenti AI come i dipendenti: Microsoft presenta Agent 365

Microsoft lancia Agent 365: una dashboard unica per organizzare e monitorare gli agenti AI in azienda, come fossero dei dipendenti.
Agenti AI come i dipendenti: Microsoft presenta Agent 365
Business AI
Microsoft lancia Agent 365: una dashboard unica per organizzare e monitorare gli agenti AI in azienda, come fossero dei dipendenti.
Microsoft

Agent 365 è tra gli annunci più importanti dell’evento Microsoft Ignite in scena a San Francisco. Si tratta sostanzialmente di una piattaforma pensata per le aziende che vogliono gestire gli agenti AI come fossero dipendenti, un pannello di controllo attraverso cui organizzarli e distribuirli, con report dettagliati in tempo reale sul lavoro svolto.

Cos’è e a cosa server Agent 365

A ognuno è assegnato un Entra ID ed è possibile impostare limitazioni specifiche. Sono in grado di interagire con le applicazioni del pacchetto 365 e sono previsti accorgimenti per la sicurezza, così da evitare abusi o manomissioni di qualunque tipo. Qui sotto la descrizione fornita e il filmato di presentazione.

Gli agenti AI stanno diventando parte del lavoro di tutti i giorni, aiutando i team a muoversi più velocemente, ad automatizzare le operazioni e a scalare le idee. La grande domanda è: come mantenerli tutti al sicuro, conformi e sotto controllo? La buona notizia è che non devi iniziare da zero: dai agli agenti gli stessi strumenti dei tuoi utenti.

Tra i primi agenti AI che Microsoft mette a disposizione attraverso la dashboard di Agent 365 ci sono quelli proposti da partner come Adobe, Databricks, Cognition, Genspark, Glean, Kasisto, Manus, NVIDIA, n8n, SAP, ServiceNow e Workday. Si aggiungono a quelli sviluppati internamente come Sales Development Agent, quelli di Copilot Studio e Foundry. Si tratta di un ecosistema destinato a crescere rapidamente, includendo quelli open source pubblicai su GitHub per Anthropic, Crew.ai, Cursor, LangChain, OpenAI, Perplexity e Vercel.

Agent 365: il pannello di controllo

L’accesso ad Agent 365 è al momento consentito attraverso Frontier, il programma della software house per provare in anteprima le nuove funzionalità di intelligenza artificiale.

Sempre dal palco dell’evento Ignite 2025 è arrivata un’altra novità riguardante gli agenti AI. È quella che riguarda la loro integrazione nella barra delle applicazioni del sistema operativo Windows 11, con buona pace di chi preferirebbe una piattaforma in cui l’intelligenza artificiale è un’opzione e non un obbligo imposto.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 19 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI

Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI
Windows 11 si trasforma, gli agenti AI nella barra delle applicazioni

Windows 11 si trasforma, gli agenti AI nella barra delle applicazioni
Google annuncia Gemini 3: nuovi modelli e Antigravity

Google annuncia Gemini 3: nuovi modelli e Antigravity
Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity

Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity
Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI

Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI
Windows 11 si trasforma, gli agenti AI nella barra delle applicazioni

Windows 11 si trasforma, gli agenti AI nella barra delle applicazioni
Google annuncia Gemini 3: nuovi modelli e Antigravity

Google annuncia Gemini 3: nuovi modelli e Antigravity
Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity

Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
19 nov 2025
Link copiato negli appunti