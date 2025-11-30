 Agenti AI: CERT-AgID testa la sicurezza di Gemini
Agenti AI: CERT-AgID testa la sicurezza di Gemini

Il CERT-AgID ha effettuato un test con Gemini per verificare i rischi associati all'uso di un agente AI che può accedere a documenti e sistema operativo.
Sicurezza Business AI
Il CERT-AgID ha effettuato un test con Gemini per verificare i rischi associati all'uso di un agente AI che può accedere a documenti e sistema operativo.
Google AI Studio

Gli agenti AI sono sempre più diffusi (Microsoft ha integrato Copilot Actions in Windows 11). Sono molto potenti, ma altrettanto pericolosi. Il CERT-AgID (Computer Emergency Response Team CERT dell’Agenzia per l’Italia Digitale) ha effettuato un test con Gemini per evidenziare i rischi per la sicurezza.

Prevenire è meglio che curare

Gli agenti AI rappresentano l’evoluzione dei chatbot. Non si limitano a rispondere alle richieste degli utenti, ma possono anche eseguire azioni al loro posto. Alcune di esse, come l’accesso a documenti e sistema operativo, possono essere sfruttate dai cybercriminali per rubare dati o installare malware (attacchi di prompt injection indiretto).

Il CERT-AgID ha sviluppato un “orchestratore” sfruttando il kit di sviluppo di Gemini per verificare come interagisce con il sistema operativo e quali sono i rischi associati. Attraverso una funzione Python è stato chiesto all’agente AI di leggere il contenuto di un file di testo presente in una directory.

Il modello di Google ha analizzato la richiesta e scritto il contenuto dei file. Durante il test è stata scoperta una vulnerabilità “path traversal”. L’agente AI ha letto il contenuto di un file che si trovava in una diversa directory, teoricamente non accessibile. Ciò è stato possibile perché il codice Python era sbagliato.

Durante l’esperimento, Gemini ha elencato le sue capacità, ma ha svelato anche le sue debolezze. Queste informazioni possono essere sfruttate dai cybercriminali. Il CERT-AgID sottolinea che tali rischi possono essere evitati attraverso la prevenzione. Il codice deve essere scritto in maniera corretta, validando ogni input.

È inoltre necessario stabilire limiti precisi per gli agenti AI (cosa può fare) e aggiungere filtri per input e output. Secondo molti esperti di sicurezza è impossibile sviluppare agenti AI senza vulnerabilità. Proprio per questo le compagnie assicurative si rifiutano di risarcire i danni causati dai tool di intelligenza artificiale.

Fonte: CERT-AgID

Pubblicato il 30 nov 2025

Luca Colantuoni
Pubblicato il
30 nov 2025
