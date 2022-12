Agenzia delle Entrate e Phishing: la truffa si sta diffondendo in tutta Italia

L’Agenzia delle Entrate è, suo malgrado, protagonista di una campagna di attacco phishing che in questi giorni si sta diffondendo in Italia.

Proprio lo stesso ente statale ha voluto avvertire i cittadini rispetto a un’azione massiccia, perpetrata attraverso il malware Gozi/Ursnif, che sta vivendo una diffusione consistente nel periodo natalizio.

Un pericolo che, per chi non è dotato di un adeguato antivirus, può causare la perdita di dati e di denaro.

Tramite un comunicato diffuso dallo sportello anti-truffa della Cna, sono state avvisate le imprese delle email fasulle che fanno riferimento a delle fantomatiche incoerenze rispetto a versamenti dell’IVA.

L’agenzia dunque, oltre a dichiararsi estranea rispetto a questi messaggi, consiglia ai cittadini di non aprire link o scaricare allegati relative a messaggi di posta elettronica inviati a suo nome.

Phishing e Agenzia delle Entrate? Ecco come evitare questo tipo di truffa

L’Agenzia delle Entrate, pur cercando di fare del suo meglio per avvertire i cittadini, è stata in passato già coinvolta in questo tipo di attacco.

Al di là della prudenza, indispensabile sempre e comunque online, adottare uno strumento capace di evitare a priori questi rischi.

Norton 360 Standard, nello specifico, è una soluzione che va ben oltre il classico antivirus. Questa suite, forte dell’esperienza prolungata dell’azienda nel settore, offre uno strumento di protezione capace di agire a 360 gradi.

Parliamo, tra le tante utility, di un’interessante VPN ideale per proteggere la privacy. A questa viene abbinato uno smart firewall (sia per PC Windows che per macOS).

Il password manager incluso nel pacchetto poi, offre garanzie di protezione e gestione per quanto concerne le parole d’accesso. Il sistema di protezione della webcam e lo spazio cloud, utile per prevenire attacchi ransomware e perdita dei dati, sono altre funzioni preziose.

Quanto costa Norton 360 Standard?

La suite è attualmente inclusa in un’interessante promozione che prevede lo sconto del 66%. Ciò si traduce in un costo di appena 24,99 euro per il primo anno di utilizzo.

