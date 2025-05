Ancora problemi per il sito dell'Agenzia delle Entrate

È stata un’altra giornata di passione per coloro alle prese con il sito dell’Agenzia delle Entrate. Ieri, nel migliore dei casi, chi si è collegato ha dovuto fare i conti con un portale che ha funzionato a singhiozzo. Per altri è stato impossibile accedere o utilizzare i servizi per l’invio delle dichiarazioni fiscali.

Agenzia delle Entrate: giornata di passione per il sito

Ad alzare la voce è in particolare l’Associazione Nazionale Commercialisti, rappresentante di una categoria proprio in questo periodo alle prese con l’invio dei dati. Ha parlato di un ennesimo blocco, definendo la situazione come ormai insostenibile e tornando a chiedere un intervento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Non è più tollerabile che, in un Paese nel quale si afferma di puntare sulla digitalizzazione, gli strumenti messi a disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria siano sistematicamente inaffidabili, proprio nei momenti di maggiore criticità per cittadini e imprese.

Gli addetti ai lavori lamentano le difficoltà nel rispettare le scadenze previste per la campagna dichiarativa.

Il rispetto delle scadenze non può essere preteso quando lo Stato per primo non è in grado di garantire il funzionamento delle proprie piattaforme. La responsabilità delle disfunzioni non può ricadere sempre e solo sui professionisti.

Come riportato da RaiNews, sono giunte le scuse da parte di Sogei, società che fa capo proprio al Ministero e che ha in gestione il servizio. Non è stata resa nota la natura dei problemi. In questo momento il sito dell’Agenzia delle Entrate è tornato pienamente operativo.