Aggiornamenti in background con Firefox 90

Mozilla ha recentemente annunciato Firefox 89 che introduce la nuova interfaccia Proton. Contestualmente prosegue lo sviluppo della versione successiva del browser. In base a quanto riportato nelle noet di rilascio relativa a Firefox 90 Beta, la novità principale sarà l'aggiornamento in background.

Firefox 90: aggiornamenti in background

La funzionalità era stata annunciata da Mozilla oltre quattro anni fa. L'aggiornamento automatico di Firefox doveva sfruttare un processo, denominato Update Agent, che rimane in esecuzione anche quando il browser è chiuso. L'obiettivo era quello di installare l'ultima versione anche se l'utente non utilizza spesso Firefox.

La funzionalità è stata ora riproposta con il nome Background Update in Firefox 90 Beta per Windows. La ricerca dell'aggiornamento in background viene effettuata ogni 7 ore, quando il browser non è in esecuzione. La nuova versione viene scaricata e installata senza l'interazione dell'utente. Ciò avviene sfruttando un meccanismo simile al Background Task Mode.

Quando il browser è in esecuzione, il processo non viene avviato per evitare il download e la successiva richiesta di riavvio. La funzionalità può essere disattivata nella sezione dedicata delle impostazioni oppure impostando a false la policy BackgroundAppUpdate nella pagina about:config .

La novità sarà disponibile solo su Windows. Al momento non ci sono piani per estenderla anche a macOS e Linux. In base alla roadmap attuale, la funzionalità degli aggiornamenti in background verrà inclusa in Firefox 90, il cui rilascio è previsto per il 13 luglio.