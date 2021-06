Firefox 89: nuova interfaccia con schede floating

Mozilla ha annunciato la nuova versione del browser per desktop e mobile. La principale novità di Firefox 89 per Windows, macOS e Linux è l'interfaccia Proton. Sono state apportare diverse modifiche estetiche e funzionali alle schede, alla barra degli strumenti e al contenuto dei menu. Il restyling ha interessato anche le app per Android e iOS.

Mozilla Firefox 89: nuovo design

Mozilla parla di nuovo Firefox perché sono stati effettuati numerosi ritocchi estetici che semplificano l'esperienza d'uso. La barra degli strumenti è composto solo da tre “aree” (da sinistra a destra): i pulsanti di navigazione (indietro, avanti e ricarica); la barra degli indirizzi con lo scudo di protezione, il lucchetto di sicurezza e il campo delle URL; le impostazioni più usate (modalità lettura, livello di zoom e segnalibri).

Mozilla ha inoltre raggruppato alcune voci nel menu principale (accessibile tramite le tre linee orizzontali in alto a destra) ed eliminato quelle meno utilizzate. Lo stesso trattamento è stato riservato al menu contestuale (tasto destro del mouse). Le schede hanno ora bordi arrotondati e sono “floating”, ovvero staccate dalla toolbar. È stato ridisegnato il pannello delle notifiche, riducendo anche il loro numero. La riproduzione automatica dei video è disattivata per impostazione predefinita.

Per quanto riguarda la privacy, Mozilla ha aggiunto la funzionalità Total Cookie Protection (annunciata a febbraio) alla finestra di navigazione anonima. In precedenza era riservata all'impostazione Restrittiva della protezione antitracciamento avanzata.

Su macOS è stato aggiunto il supporto per l'effetto “elastic overscroll”, quindi un'animazione segnalerà la fine della pagina. Novità estetiche anche su Android e iOS. In particolare è stata ottimizzata l'esperienza d'uso su iPhone e iPad, riducendo il numero di passi per eseguire determinate operazioni.