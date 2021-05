Firefox: Mozilla promette miglioramenti per la versione macOS

Mozilla è al lavoro al fine di migliorare la versione macOS di Firefox, come reso noto in via ufficiale nei giorni scorsi dalla software house. L'obiettivo è in primis quello di arrivare a offrire un'esperienza coerente con il resto del sistema operativo, attraverso un look and feel nativo, intervenendo su alcuni elementi chiave dell'interfaccia.

Novità in arrivo per la versione macOS di Firefox

A tal proposito, lo sviluppatore sta intervenendo sulle animazioni che interessano le barre di scorrimento, sul pieno supporto alla modalità full screen (full-screen-api.macos-native-full-screen) e alla Dark Mode (widget.macos.respect-system-appearance). Come sempre accade, alcune delle novità trovano posto prima nella release sperimentale Nightly, a partire dall'edizione 90, che stando alla roadmap attuale dovrebbe fare il suo debutto attraverso il canale Stable entro metà luglio.

Il mese scorso, con l'arrivo di Firefox 88, Mozilla ha definitivamente rinunciato al supporto per il protocollo FTP, per ragioni legate alla sicurezza. Nelle settimane precedenti la decisione di abbandonare la versione del browser destinata ai dispositivi Amazon.

Considerando esclusivamente il segmento desktop-laptop, ad oggi il market share del software si attesta al 6,49% (fonte NetMarketShare, dati aggiornati a fine aprile). Occupa il terzo gradino del podio. Il leader assoluto rimane Google Chrome con il suo 69,51%, seguito da Microsoft Edge con l'11,57%.