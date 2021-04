Firefox 88: addio FTP, la novità con l'aggiornamento del browser

Tecnologia fondamentale per la nascita e la crescita del mondo online così come oggi lo conosciamo, il protocollo FTP è stato nel corso del tempo progressivamente abbandonato in favore di soluzioni più evolute. Anche Mozilla ha deciso di farlo (ormai da lungo tempo), arrivando ora a concretizzare la propria volontà con il rilascio di Firefox 88.

Niente più supporto FTP per Firefox

La nuova incarnazione del browser disabilita il supporto, rimandando alla versione 90 che arriverà entro i prossimi mesi per l’eliminazione definitiva. Una scelta in linea con quanto fatto, tra gli altri, anche dal concorrente Google Chrome circa un anno fa. La conferma arriva dal documento rivolto agli sviluppatori (link a fondo articolo). Ne riportiamo di seguito l’estratto interessato in forma tradotta.

FTP è stato disabilitato in tutte le versioni (“network.ftp.enabled” è ora di default sul valore “false”), con l’intento di rimuoverlo completamente in Firefox 90.

Gli utenti di Firefox che fino a oggi hanno fatto affidamento sul browser per l’accesso alle risorse FTP e per il trasferimento dei file con il protocollo dovranno scegliere una utility dedicata, come FileZilla, finito nelle scorse settimane al centro dell’attenzione per questioni riguardanti adware presenti nel pacchetto di installazione.

Il rollout di Firefox 88 ha già preso il via sui dispositivi Android, con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia stabilita (19 aprile). La nuova release per smartphone e tablet non porta con sé particolari novità, come sottolineato dalla redazione del sito Android Police che ha già avuto modo di analizzarla nel dettaglio.