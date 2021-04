Firefox 88: più sicurezza senza supporto FTP

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 88 per Windows, macOS, Linux e Android. Tra le novità della nuova versione desktop c’è l’eliminazione del supporto per il protocollo FTP, come anticipato la scorsa settimana. Una modifica al browser impedisce invece il tracciamento cross-site.

Firefox 88: tutte le novità

Firefox 88 non supporta più il protocollo FTP, ma la rimozione completa è prevista con Firefox 90. Mozilla ha preso questa decisione perché non offre una sicurezza adeguata (anzi non la offre per nulla perché il trasferimento dei dati avviene in chiaro senza crittografia). Gli utenti dovranno quindi utilizzare software specifici.

Rimanendo in tema sicurezza, Mozilla ha “confinato” i dati memorizzati nella proprietà windows.name al sito di origine per impedire che eventuali dati sensibili possano essere letti da altri siti o da tracker che sfruttano l’informazione per identificare gli utenti o ficcare il naso nella cronologia di navigazione. Se l’utente ritorna al sito precedente, Firefox ripristina il valore della proprietà.

La nuova versione del browser supporta moduli PDF con JavaScript e mostra i margini personalizzati per la stampa nell’unità di misura locale. La funzionalità Cattura schermata non è più accessibile dal menu Page Actions nella barra degli indirizzi, ma solo dal menu contestuale (tasto destro del mouse). In alternativa si può aggiungere il pulsante alla barra degli strumenti.

Infine, Firefox 88 non mostrerà più l’avviso relativo all’accesso a microfono o fotocamera, se l’accesso è stato già garantito allo stesso dispositivo sullo stesso sito nella stessa scheda negli ultimi 50 secondi.