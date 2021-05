Aggiorna Firefox se vuoi vedere Netflix

Mozilla ha invitato gli utenti ad aggiornare Firefox entro fine mese per non avere problemi durante lo streaming video. La prossima versione di Widevine, che Google distribuirà il 31 maggio, supporta solo le versioni più recenti del browser. Se gli utenti usano Firefox 87 o precedenti non vedranno più Netflix e altri servizi di streaming.

Netflix solo con Firefox 88 o superiore

Firefox, come Chrome e altri browser basati su Chromium, utilizza la tecnologia DRM di Google per la riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore. Il plugin viene indicato da Mozilla con il nome “Modulo Widevine Content Decryption“. La versione attuale del 20 aprile 2021 è 4.10.2209.1. A fine mese, Google aggiornerà il CDM (Content Decryption Module) e le chiavi di cifratura private.

L'aggiornamento verrà tuttavia rilasciato solo per Firefox 88 e versioni successive. Ciò significa che gli utenti vedranno un messaggio del tipo “Video non disponibile” oppure “Browser non supportato“, se verrà avviata la riproduzione di un film o serie TV da Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ con una precedente versione del browser di Mozilla.

Firefox 88 scaricherà e abiliterà automaticamente la nuova versione di Widevine. È necessario quindi installare manualmente l'ultima release del browser, se è stata disattivata l'installazione automatica (impostazione predefinita).

Un'altra importante novità è attesa invece per il 1 giugno. Firefox 89 avrà una nuova interfaccia denominata Proton che sostituirà l'attuale Photon. Mozilla ha apportato diverse modifiche al design delle schede e alle voci del menu. Il risultato finale è visibile nel video.