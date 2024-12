Aggiornamento Meta Quest, più veloce il tracking delle mani

Meta ha appena annunciato l’aggiornamento v72 per i suoi visori Quest, ed è una vera e propria bomba di novità. Con questo update l’azienda di Mark Zuckerberg dimostra ancora una volta di credere fortemente nella realtà virtuale e di voler offrire ai suoi utenti un’esperienza sempre più coinvolgente e senza intoppi.

Meta Quest: connessione al PC? Basta uno sguardo

Partiamo subito con una delle funzioni più interessanti: ora ci si può connettere al PC semplicemente con uno sguardo. Sì, è proprio così. Grazie alla funzione Remote Desktop, sarà sufficiente posare lo sguardo sulla tastiera e toccare il pulsante “Connect” che apparirà sopra di essa. Praticamente, è come avere i superpoteri.

Certo, prima si dovrà installare l’app Mixed Reality Link sul proprio computer e assicurarsi di avere Windows 11 22H2 o versioni successive. Ma una volta fatto, sarà un gioco da ragazzi. E a proposito di tastiere, con Quest v72 Meta ha deciso di fare le cose in grande. Ora il sistema è in grado di rilevare praticamente qualsiasi tastiera si trovi nelle vostre vicinanze e di farla apparire attraverso una “finestra” mentre si è immersi nel proprio mondo virtuale.

Tracking delle mani più stabile e preciso

Ma le sorprese non finiscono qui. Meta ha lavorato sodo per migliorare il tracciamento delle mani, rendendo il cursore più stabile durante la navigazione, la selezione degli oggetti e il trascinamento delle finestre. Inoltre, ora è più facile usare le mani anche in spazi ristretti e c’è una nuova visualizzazione “hand ray” che aiuterà gli utenti a trovare e selezionare gli elementi con il cursore.

Sottotitoli live e messaggi diretti su Instagram

Quest v72 porta con sé anche altre chicche, come i sottotitoli live per le chiamate dall’app People e la possibilità di inviare messaggi diretti tramite l’app Instagram. Infine, grazie alla nuova app Media Gallery, si potranno visualizzare le immagini, i video (anche spaziali) e gli screenshot. Perché i ricordi vanno sempre custoditi, anche quelli virtuali.