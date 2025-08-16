 Aggirare il blocco geografico in vacanza è un gioco da ragazzi: ecco come riuscirci
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Aggirare il blocco geografico in vacanza è un gioco da ragazzi: ecco come riuscirci

Basta l'iscrizione a un servizio e una procedura che richiede meno di un minuto per sbloccare la visione di tutti i propri contenuti.
Aggirare il blocco geografico in vacanza è un gioco da ragazzi: ecco come riuscirci
Sicurezza VPN
Basta l'iscrizione a un servizio e una procedura che richiede meno di un minuto per sbloccare la visione di tutti i propri contenuti.

Quando si è in vacanza all’estero può capitare di voler guardare un episodio della propria serie tv preferita o la diretta di un evento sportivo, salvo poi rinunciarci a causa delle restrizioni geografiche. Nella fattispecie, il messaggio che compare sullo smartphone o il computer in uso è il seguente: “Questo contenuto non è al momento disponibile nel Paese in cui ti trovi”.

Per risolvere il problema c’è una soluzione tanto semplice quanto efficace: attivare un servizio VPN, tramite cui connettersi a un server posizionato in Italia facendo credere al provider di rete nazionale di essere connessi dal nostro Paese. I contenuti bloccati fino a quel momento saranno di nuovo accessibili nello spazio di pochi secondi.

A proposito di servizi VPN, uno dei migliori in Italia e all’estero è ExpressVPN, che dalla sua annovera un protocollo proprietario all’avanguardia (Lightway) in grado di offrire una velocità e una sicurezza maggiori rispetto alla proposta della concorrenza. Al momento il piano di due anni è in offerta a 4,87 euro al mese, per effetto del 61% di sconto, a cui si aggiungono 4 mesi extra gratuiti, una eSIM per l’estero da 5 Giga gratis del fornitore holiday.com, più una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Vai all’offerta di ExpressVPN

L'offerta di ExpressVPN con il 61% di sconto

Come aggirare il blocco geografico in vacanza all’estero

Il superamento del blocco geografico durante una vacanza all’estero richiede l’attivazione di una VPN. Dopo aver completato la sottoscrizione al servizio prescelto, è sufficiente scaricare l’applicazione sul dispositivo in uno, accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione, per poi connettersi a un server VPN situato in Italia.

A connessione avvenuta, il blocco geografico cadrà in automatico, dando così la possibilità di accedere alla visione di qualsiasi contenuto streaming, che sia un evento sportivo, una serie tv o un programma televisivo in diretta.

Vai all’offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VyprVPN protegge la tua privacy online con soli 3€ al mese

VyprVPN protegge la tua privacy online con soli 3€ al mese
VPN per connettersi dall'estero: basano 2 euro al mese, ecco come

VPN per connettersi dall'estero: basano 2 euro al mese, ecco come
VPN illimitata al miglior prezzo: solo 1,11 euro al mese con questa promo

VPN illimitata al miglior prezzo: solo 1,11 euro al mese con questa promo
Account social e app bancarie, i rischi durante una vacanza all'estero e come intervenire

Account social e app bancarie, i rischi durante una vacanza all'estero e come intervenire
VyprVPN protegge la tua privacy online con soli 3€ al mese

VyprVPN protegge la tua privacy online con soli 3€ al mese
VPN per connettersi dall'estero: basano 2 euro al mese, ecco come

VPN per connettersi dall'estero: basano 2 euro al mese, ecco come
VPN illimitata al miglior prezzo: solo 1,11 euro al mese con questa promo

VPN illimitata al miglior prezzo: solo 1,11 euro al mese con questa promo
Account social e app bancarie, i rischi durante una vacanza all'estero e come intervenire

Account social e app bancarie, i rischi durante una vacanza all'estero e come intervenire
Federico Pisanu
Pubblicato il
16 ago 2025
Link copiato negli appunti