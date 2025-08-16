Aggirare il blocco geografico in vacanza è un gioco da ragazzi: ecco come riuscirci

Quando si è in vacanza all’estero può capitare di voler guardare un episodio della propria serie tv preferita o la diretta di un evento sportivo, salvo poi rinunciarci a causa delle restrizioni geografiche. Nella fattispecie, il messaggio che compare sullo smartphone o il computer in uso è il seguente: “Questo contenuto non è al momento disponibile nel Paese in cui ti trovi”.

Per risolvere il problema c’è una soluzione tanto semplice quanto efficace: attivare un servizio VPN, tramite cui connettersi a un server posizionato in Italia facendo credere al provider di rete nazionale di essere connessi dal nostro Paese. I contenuti bloccati fino a quel momento saranno di nuovo accessibili nello spazio di pochi secondi.

Come aggirare il blocco geografico in vacanza all’estero

Il superamento del blocco geografico durante una vacanza all’estero richiede l’attivazione di una VPN. Dopo aver completato la sottoscrizione al servizio prescelto, è sufficiente scaricare l’applicazione sul dispositivo in uno, accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione, per poi connettersi a un server VPN situato in Italia.

A connessione avvenuta, il blocco geografico cadrà in automatico, dando così la possibilità di accedere alla visione di qualsiasi contenuto streaming, che sia un evento sportivo, una serie tv o un programma televisivo in diretta.