Agos: per te prestito fino a 30.000 euro e rate personalizzabili

Quando si ha la necessità di chiedere un prestito personale non è sempre semplice trovare una soluzione seria a cui potersi affidare. Le proposte che vengono fatte sono tante ma non tutte sono valide. Per aiutarti a scegliere una soluzione seria e vantaggiosa oggi parliamo di Agos. realtà ormai consolidata nel settore dei prestiti personali.

Con Agos, accedere a un prestito personale è semplice e veloce ma non solo. Ti viene data la possibilità di richiedere un prestito fino a 30.000 euro e puoi scegliere la durata del rimborso da 12 mesi fino a 120 mesi. Inoltre, hai la possibilità di scegliere la rata con assicurazione o senza assicurazione.

Accedendo alla pagina web Agos puoi effettuare un preventivo in autonomia: ti basta inserire la somma del prestito che desideri richiedere e la durata!

Agos ti permette di realizzare i tuoi sogni

Vuoi comprare la tua nuova auto o vuoi sostenere una spesa per la tua famiglia? Se decidi di affidarti ad Agos puoi finalmente realizzare i tuoi sogni perché ti consente di avere il tuo prestito personale in pochi passi.

Con i prestiti personali Agos puoi richiedere l’importo desiderato (tra 500 e 30.000 euro) direttamente online in meno di 5 minuti, eseguendo pochi e semplici passaggi. Grazie alla flessibilità di Agos, infatti, puoi richiedere un finanziamento personale online oppure in filiale e avere l’importo in sole 48 ore dall’approvazione, rimborsandolo in comode rate mensili. Ricorda che sei tu a scegliere le rate mensili per restituire il denaro.

Per poter richiedere un prestito Agos è necessario presentare un documento che attesti il reddito del richiedente (che può essere lavoratore dipendente, lavoratore autonomo oppure pensionato). Che aspetti?

Non ti resta che procedere con la richiesta online:

Richiedi il prestito ovunque tu sia;

Concludi la richiesta in meno di 5 minuti;

Ricevi il prestito entro 48 ore dall’approvazione.