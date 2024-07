AI 3D di Nvidia potenzia i generatori di Shutterstock e Getty Images

Shutterstock ha rilasciato generative 3D e Getty Images ha aggiornato il suo servizio di generazione di immagini. Entrambi i servizi sono basati sulla tecnologia Edify AI di Nvidia.

Shutterstock lancia il generatore 3D con intelligenza artificiale di Nvidia

Shutterstock ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di generazione 3D alimentato dall’intelligenza artificiale, frutto di un anno di collaborazione con Nvidia. Lo strumento consente ai designer di creare rapidamente risorse 3D e ambienti HDR a 360 gradi utilizzando prompt di testo o immagini.

Il generatore 3D permette di creare rapidamente oggetti come posate, piatti, vasi e altri elementi per scene di interni o esterni. In questo modo, i creativi possono concentrarsi sul concept e il design dell’immagine, senza perdere tempo con la modellazione 3D manuale.

I contenuti generati sono modificabili con i più diffusi software 3D. Inoltre, sono disponibili in diversi formati file, per adattarsi ai flussi di lavoro dei creativi. Questa soluzione AI punta ad accelerare e semplificare il processo creativo.

Getty Images potenzia la generazione di immagini con l’AI di Nvidia

Anche Getty Images ha presentato importanti miglioramenti al suo servizio di generazione di immagini AI. Grazie all’utilizzo della tecnologia Edify di Nvidia, la generazione di contenuti è ora due volte più veloce e con qualità superiore.

Sono state introdotte nuove opzioni di controllo avanzate, che permettono di definire con precisione impostazioni come inquadratura, composizione ed effetti luce. Inoltre, le aziende possono addestrare l’AI con i propri dati di brand per risultati ancora più accurati.

Questi upgrade rientrano nella strategia più ampia di Nvidia, che punta a diffondere soluzioni di intelligenza artificiale generativa multimodale tramite Edify e altri servizi come NVIDIA AI Foundry e NVIDIA NIM, i suoi microservizi accelerati per l’inferenza AI.

Oltre l’hardware: Nvidia punta sull’AI verticale per creativi e aziende

Da fornitore di infrastrutture hardware, Nvidia punta a diventare partner strategico per soluzioni di AI complete. Attraverso modelli come Edify offerti come servizio cloud (AI-as-a-Service), Nvidia consente alle aziende di implementare rapidamente strumenti di intelligenza artificiale personalizzati. L’obiettivo non è solo la potenza computazionale, ma anche il valore delle fondamenta etiche della piattaforma Nvidia, basata su dataset adeguatamente autorizzati.

Questo approccio affronta il problema del copyright e dell’etica nell‘AI generativa. Per i professionisti creativi significa più tempo per il lavoro creativo e meno per quello tecnico. Per le aziende si aprono nuove possibilità di progettazione veloce e creazione di contenuti personalizzati grazie all’AI.