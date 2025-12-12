 'L'AI curerà il cancro': perché spararla così grossa?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

'L'AI curerà il cancro': perché spararla così grossa?

Il segretario USA sostiene che l'AI curerà il cancro, in diretta nazionale, a far ancora più rumore è il silenzio dei suoi interlocutori.
'L'AI curerà il cancro': perché spararla così grossa?
Business AI Ricerca Scientifica
Il segretario USA sostiene che l'AI curerà il cancro, in diretta nazionale, a far ancora più rumore è il silenzio dei suoi interlocutori.
Fox News

Tutti dovremmo sempre prestare molta attenzione alle parole che scegliamo di usare, ma qualcuno più di altri. È per questo motivo che a una chiacchiera al bar o a un post sui social non può essere attribuito lo stesso peso specifico di un intervento in diretta TV nazionale, soprattutto se il protagonista di quest’ultimo è il segretario dell’interno degli Stati Uniti. Sentir dire a Doug Burgum che l’AI curerà il cancro fa uno strano effetto, per ragioni che non è nemmeno il caso di esplicitare.

Il miracolo dell’AI: curerà il cancro

AI e salute: perché spararla così grossa?

È quanto accaduto davanti alle telecamere di Fox News, sui divani della trasmissione Fox & Friends . La testimonianza è sul sito ufficiale, al minuto 04:16. Ne riportiamo di seguito la trascrizione letterale.

… il software ha fatto il suo ingresso in America e nel mondo, ndella nostra vita, ed è stata la più grande estensione delle capacità umane. Ora abbiamo… l’intelligenza artificiale è arrivata, ed è il più grande aumento di produttività di sempre per gli esseri umani. Voglio dire, questo non solo curerà il cancro, ma eliminerà anche tutti i tipi di lavori faticosi e ripetitivi.

Un conto è affermare che la tecnologia potrebbe tornare utile nell’ambito della ricerca medica, accelerandola e sostenendola, dare per scontato che il traguardo sarà raggiunto è un’altra. Non si tratta di cavillare, ma di pretendere rispetto e responsabilità. Invece, dai suoi interlocutori (intervistatori) non è arrivato altro che un colpevole silenzio.

I data center e i prezzi dell’energia

Al di là della questione relativa alla sfacciata promessa che né Burgum né le Big Tech possono mantenere, quella del segretario USA è una difesa dell’intelligenza artificiale su tutta la linea. Anche quando si discute dell’impatto dei data center sul prezzo dell’energia. Burgum lo definisce il miracolo dell’AI.

Se parliamo di data center, i prezzi dell’elettricità più alti in questo paese si trovano in posti come le Hawaii e il Maine. E lì non c’è alcuna attività di data center … per la prima volta nella storia siamo riusciti a prendere un kilowatt di elettricità e convertirlo in intelligenza artificiale.

Fonte: Fox News

Pubblicato il 12 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google, basta un selfie per provare i vestiti grazie all'AI

Google, basta un selfie per provare i vestiti grazie all'AI
Copilot per Excel, si scrive ciò che si vuole e l'AI crea la formula

Copilot per Excel, si scrive ciò che si vuole e l'AI crea la formula
Google Disco, trasforma le schede del browser in app con l'AI

Google Disco, trasforma le schede del browser in app con l'AI
Google lancia Gemini Deep Research basato su Gemini 3 Pro

Google lancia Gemini Deep Research basato su Gemini 3 Pro
Google, basta un selfie per provare i vestiti grazie all'AI

Google, basta un selfie per provare i vestiti grazie all'AI
Copilot per Excel, si scrive ciò che si vuole e l'AI crea la formula

Copilot per Excel, si scrive ciò che si vuole e l'AI crea la formula
Google Disco, trasforma le schede del browser in app con l'AI

Google Disco, trasforma le schede del browser in app con l'AI
Google lancia Gemini Deep Research basato su Gemini 3 Pro

Google lancia Gemini Deep Research basato su Gemini 3 Pro
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 dic 2025
Link copiato negli appunti